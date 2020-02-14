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  • Семшов: «Смолов встречался с «Валенсией», будет играть с «Реалом». Это не матчи РПЛ»

Семшов: «Смолов встречался с «Валенсией», будет играть с «Реалом». Это не матчи РПЛ»

14 февраля 2020, 12:57
5

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов одобрил решение форварда «Локомотива» Федора Смолова перейти в «Сельту».

— Популярная тема: россияне не едут в Европу. Позапрошлым летом Головин перешел в «Монако», и это обсуждали очень долго. Молодежи нужен такой вызов?

— Однозначно. Весь футбол — в Европе. Я хорошо знаю испанский футбол, поездил и посмотрел много игр. Даже те, кто не на ведущих ролях, имеют другой менталитет. В той же Лиге Европы вы сами видели, как команды из второй части таблицы чемпионата Испании, «Хетафе» и «Эспаньол», играли с «Краснодаром» и ЦСКА. Думаю, и Федя Смолов правильно сделал, уехав в «Сельту». Да, все в первую очередь обращают внимание на финансовый фактор. Но футбол должен быть в приоритете.

Федя встречался с «Валенсией» и «Севильей», будет играть с «Реалом». Это не матчи нашего чемпионата. Ради такого стоит уезжать — выступать на больших стадионах мира, при полных трибунах против лучших футболистов. Потому будет, что вспомнить. И Головин правильно сделал, и многим другим по возможности стоит следовать такому примеру.

— Смолов не просто уехал в Испанию, но присоединился к аутсайдеру. И все равно вы его прекрасно понимаете?

— Да, вот вам пример конкурентной среды. «Сельта» с такими футболистами, как Рафинья и Аспас, идет в конце турнирной таблицы. Все команды хорошо укомплектованы и показывают неплохой футбол, борьба идет от первого до последнего тура. В Испании или Англии привыкли играть именно так, – сказал Семшов.

  • «Сельта» арендовала Смолова до конца сезона.
  • Форвард уже дебютировал за клуб из Примеры, один раз выйдя на замену, а один раз сыграв в стартовом составе.
  • Команда занимает 17-е место в чемпионате Испании.

Faro de Vigo: Смолов ради «Сельты» отказал «Манчестер Юнайтед» ⚡

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Валенсия Реал Локомотив Семшов Игорь Смолов Федор
Комментарии (5)
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koli4ka
1581679562
Федя встречался...ну,прям посол мира,никак не ниже!!!
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serppion
1581681472
Молодец среди овец. А среди молодцов он сам овца. Реал покажет, кто был прав: я или Семшов.
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Mister_Tomsk
1581697205
Да все правильно он сделал, не очканул и поехал. А наши березы, прикормились и сидят в рпл
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BARCLAYS_APL
1581704414
Вы торчки вы сами где играете чего добились? Вы даже не дворовые игроки, чтоб кого та госить сначало на себя взгляните в зеркало и произнесите я кто я чего добился? ( Истина она и в Африке Истина ) как бы не п и з д е л и мне в ответ ладно если бы аргумненты написали бы
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Fan Loko mik
1581760449
С Реалом Феде нужно себя проявить иначе такими темпами скоро сядет на лавку!
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