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    Семшов: «Смолов встречался с «Валенсией», будет играть с «Реалом». Это не матчи РПЛ»

    Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов одобрил решение форварда «Локомотива» Федора Смолова перейти в «Сельту».

    — Популярная тема: россияне не едут в Европу. Позапрошлым летом Головин перешел в «Монако», и это обсуждали очень долго. Молодежи нужен такой вызов?

    — Однозначно. Весь футбол — в Европе. Я хорошо знаю испанский футбол, поездил и посмотрел много игр. Даже те, кто не на ведущих ролях, имеют другой менталитет. В той же Лиге Европы вы сами видели, как команды из второй части таблицы чемпионата Испании, «Хетафе» и «Эспаньол», играли с «Краснодаром» и ЦСКА. Думаю, и Федя Смолов правильно сделал, уехав в «Сельту». Да, все в первую очередь обращают внимание на финансовый фактор. Но футбол должен быть в приоритете.

    Федя встречался с «Валенсией» и «Севильей», будет играть с «Реалом». Это не матчи нашего чемпионата. Ради такого стоит уезжать — выступать на больших стадионах мира, при полных трибунах против лучших футболистов. Потому будет, что вспомнить. И Головин правильно сделал, и многим другим по возможности стоит следовать такому примеру.

    — Смолов не просто уехал в Испанию, но присоединился к аутсайдеру. И все равно вы его прекрасно понимаете?

    — Да, вот вам пример конкурентной среды. «Сельта» с такими футболистами, как Рафинья и Аспас, идет в конце турнирной таблицы. Все команды хорошо укомплектованы и показывают неплохой футбол, борьба идет от первого до последнего тура. В Испании или Англии привыкли играть именно так, – сказал Семшов.

    • «Сельта» арендовала Смолова до конца сезона.
    • Форвард уже дебютировал за клуб из Примеры, один раз выйдя на замену, а один раз сыграв в стартовом составе.
    • Команда занимает 17-е место в чемпионате Испании.

    Faro de Vigo: Смолов ради «Сельты» отказал «Манчестер Юнайтед» ⚡

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1595

      solodealer 3 минуты назад

      Нет сомнений в том, что интереснее для российского любителя футбола....
      Сравните вывеску:
      "Зюба против Мевли
      (российский нап лидера РПЛ (Зенит) против защитника- легионера из аутсайдера (Сочи)
      или
      Смолов против Рамоса (легионер-нап из аутсайдера (Сельта) против испанского защитника лидера Примеры (Реал)!!!!

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      Рейтинг: +1595

      solodealer 12 минут назад

      Федя. ВПЕРЁД!!!!!

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