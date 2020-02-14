Семшов: «Смолов встречался с «Валенсией», будет играть с «Реалом». Это не матчи РПЛ»

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов одобрил решение форварда «Локомотива» Федора Смолова перейти в «Сельту».

— Популярная тема: россияне не едут в Европу. Позапрошлым летом Головин перешел в «Монако», и это обсуждали очень долго. Молодежи нужен такой вызов?

— Однозначно. Весь футбол — в Европе. Я хорошо знаю испанский футбол, поездил и посмотрел много игр. Даже те, кто не на ведущих ролях, имеют другой менталитет. В той же Лиге Европы вы сами видели, как команды из второй части таблицы чемпионата Испании, «Хетафе» и «Эспаньол», играли с «Краснодаром» и ЦСКА. Думаю, и Федя Смолов правильно сделал, уехав в «Сельту». Да, все в первую очередь обращают внимание на финансовый фактор. Но футбол должен быть в приоритете.

Федя встречался с «Валенсией» и «Севильей», будет играть с «Реалом». Это не матчи нашего чемпионата. Ради такого стоит уезжать — выступать на больших стадионах мира, при полных трибунах против лучших футболистов. Потому будет, что вспомнить. И Головин правильно сделал, и многим другим по возможности стоит следовать такому примеру.

— Смолов не просто уехал в Испанию, но присоединился к аутсайдеру. И все равно вы его прекрасно понимаете?

— Да, вот вам пример конкурентной среды. «Сельта» с такими футболистами, как Рафинья и Аспас, идет в конце турнирной таблицы. Все команды хорошо укомплектованы и показывают неплохой футбол, борьба идет от первого до последнего тура. В Испании или Англии привыкли играть именно так, – сказал Семшов.

«Сельта» арендовала Смолова до конца сезона.

Форвард уже дебютировал за клуб из Примеры, один раз выйдя на замену, а один раз сыграв в стартовом составе.

Команда занимает 17-е место в чемпионате Испании.

Faro de Vigo: Смолов ради «Сельты» отказал «Манчестер Юнайтед» ⚡