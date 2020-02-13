Faro de Vigo: Смолов ради «Сельты» отказал «Манчестер Юнайтед» ⚡

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, перешедший на правах аренды в «Сельту», мог продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает Faro de Vigo, на россиянина претендовал «Манчестер Юнайтед». Английский клуб хотел приобрести форварда на замену травмированному Маркусу Рэшфорду.
По информации источника, Смолов отказался переходить в «МЮ». В итоге манкунианцы взяли в аренду Одиона Игало.
- «Сельта» арендовала Смолова до конца сезона.
- Форвард уже дебютировал за клуб из Примеры, один раз выйдя на замену, а один раз сыграв в стартовом составе.
- Команда занимает 17-е место в чемпионате Испании.
Источник: Faro de Vigo
Одна из старейших газет Испании, выпускающаяся в Виго. Первая публикация - 1853 год.