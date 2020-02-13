Faro de Vigo: Смолов ради «Сельты» отказал «Манчестер Юнайтед» ⚡

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, перешедший на правах аренды в «Сельту», мог продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Faro de Vigo, на россиянина претендовал «Манчестер Юнайтед». Английский клуб хотел приобрести форварда на замену травмированному Маркусу Рэшфорду.

По информации источника, Смолов отказался переходить в «МЮ». В итоге манкунианцы взяли в аренду Одиона Игало.