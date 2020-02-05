Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Faro de Vigo: Смолов ради «Сельты» отказал «Манчестер Юнайтед» ⚡

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, перешедший на правах аренды в «Сельту», мог продолжить карьеру в АПЛ.

    Как сообщает Faro de Vigo, на россиянина претендовал «Манчестер Юнайтед». Английский клуб хотел приобрести форварда на замену травмированному Маркусу Рэшфорду.

    По информации источника, Смолов отказался переходить в «МЮ». В итоге манкунианцы взяли в аренду Одиона Игало.

    • «Сельта» арендовала Смолова до конца сезона.
    • Форвард уже дебютировал за клуб из Примеры, один раз выйдя на замену, а один раз сыграв в стартовом составе.

    Источник: Faro de Vigo

    Одна из старейших газет Испании, выпускающаяся в Виго. Первая публикация - 1853 год.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1365

      Boeung777 4 минуты назад

      Да ладно?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11445

      vladimir-7 13 минут назад

      Смолов отказался переходить не только в МЮ, но и в Ливерпуль и в Барселону. Долго выбирал между Ювентусом и Сельтой и выбрал Сельту.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +477

      Play 22 минуты назад

      Мамой клянусь звонили от Сульшера

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +670

      Сергей Александрович 27 минут назад

      Если это так, то в сельте хоть на поле есть возможность выйти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1263

      altezzik 32 минуты назад

      Агенты воду мутят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4616

      серега кашин 41 минуту назад

      что то явным пиз..жом попахивает все это

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1253

      lek! 58 минут назад

      А че так можно было что ли ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2237

      Борат 1 час назад

      а я верю в эту новость !
      соболев вон ради рыл тарасовских тоже в апл не поехал, и лестеру отказал и эвертону !
      федька тоже решил к пиндосам не ехать, а в сельте пересидеть !
      но больше всего в этой всей истории стыдно за тарасовских рылов !
      гы-гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15564

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сульшер от расстройства слёг в больницу. )

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      kommy 1 час назад

      Ну разумеется) Топ-клубы европы всегда рассматривают неудачников из РПЛ))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75477
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru