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  • Faro de Vigo: Смолов ради «Сельты» отказал «Манчестер Юнайтед» ⚡

Faro de Vigo: Смолов ради «Сельты» отказал «Манчестер Юнайтед» ⚡

13 февраля 2020, 14:21
26

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, перешедший на правах аренды в «Сельту», мог продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Faro de Vigo, на россиянина претендовал «Манчестер Юнайтед». Английский клуб хотел приобрести форварда на замену травмированному Маркусу Рэшфорду.

По информации источника, Смолов отказался переходить в «МЮ». В итоге манкунианцы взяли в аренду Одиона Игало.

  • «Сельта» арендовала Смолова до конца сезона.
  • Форвард уже дебютировал за клуб из Примеры, один раз выйдя на замену, а один раз сыграв в стартовом составе.
  • Команда занимает 17-е место в чемпионате Испании.

Источник: Faro de Vigo

Одна из старейших газет Испании, выпускающаяся в Виго. Первая публикация - 1853 год.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Манчестер Юнайтед Смолов Федор
Комментарии (26)
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sir_Alex
1581593029
Утятина!
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Rus9I
1581594040
хахахахах отличная шутка! Почему сразу не Реалу?)))) Видимо в Faro de Vigo, работают юмористы)))
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DOCTOR PENALTY
1581594342
Сульшер от расстройства слёг в больницу. )
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серега кашин
1581595886
что то явным пиз..жом попахивает все это
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Play
1581597011
Мамой клянусь звонили от Сульшера
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vladimir-7
1581597519
Смолов отказался переходить не только в МЮ, но и в Ливерпуль и в Барселону. Долго выбирал между Ювентусом и Сельтой и выбрал Сельту.
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BRO_football
1581602019
Полная хрень. Обычные слухи, чтобы как можно быстрее подтолкнуть Сельту к решению.
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egor tikhonov
1581606035
забыли пи..ануть,что сам сэр Алекс звонил и упрашивал)
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dinar7777dinar
1581606577
Ааххахахахахвххахахвххахах.
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Derzkiy1
1581611363
Что за бредятина ? Смолов в МЮ ахахахахаха Пинаев в 15 лучше его в разы
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