«Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу». Слуцкий пошутил про интерес «Тоттенхэма» к форварду «Зенита»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на шутку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы про назначение специалиста в казанский клуб.

Слуцкий опубликовал кадр из мультфильма «Мы – женщины» (серия «Бревно»). «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», – подписал тренер картинку.

«Слабовато», – ответил Дзюба в комментариях.

В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.

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Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»