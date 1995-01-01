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    «Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу». Слуцкий пошутил про интерес «Тоттенхэма» к форварду «Зенита»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на шутку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы про назначение специалиста в казанский клуб.

    Слуцкий опубликовал кадр из мультфильма «Мы – женщины» (серия «Бревно»). «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», – подписал тренер картинку.

    «Слабовато», – ответил Дзюба в комментариях.

    • В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.

    «Не я начал эту войну». Слуцкий отреагировал на мем Дзюбы про свое назначение

    Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

    text

    Публикация от text (@leonid.slutsky) 12 Фев 2020 в 5:25 PST

    Источник: инстаграм Леонида Слуцкого

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

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      Рейтинг: +404

      vmonomah17 39 минут назад

      Неплохо Слуцкий подколол))))

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