«Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу». Слуцкий пошутил про интерес «Тоттенхэма» к форварду «Зенита»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на шутку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы про назначение специалиста в казанский клуб.
Слуцкий опубликовал кадр из мультфильма «Мы – женщины» (серия «Бревно»). «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», – подписал тренер картинку.
«Слабовато», – ответил Дзюба в комментариях.
- В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.
«Не я начал эту войну». Слуцкий отреагировал на мем Дзюбы про свое назначение
Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Леонида Слуцкого