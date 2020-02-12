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  • «Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу». Слуцкий пошутил про интерес «Тоттенхэма» к форварду «Зенита»

«Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу». Слуцкий пошутил про интерес «Тоттенхэма» к форварду «Зенита»

12 февраля 2020, 17:46
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на шутку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы про назначение специалиста в казанский клуб.

Слуцкий опубликовал кадр из мультфильма «Мы – женщины» (серия «Бревно»). «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», – подписал тренер картинку.

«Слабовато», – ответил Дзюба в комментариях.

  • В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.

«Не я начал эту войну». Слуцкий отреагировал на мем Дзюбы про свое назначение

Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Леонида Слуцкого
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Рубин Тоттенхэм Дзюба Артем Слуцкий Леонид Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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vmonomah17
1581519022
Неплохо Слуцкий подколол))))
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portero
1581523631
Слуцкий затроллил Дзюбу.
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paracetamol
1581524740
Слуцкер дошутится. Скоро!
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upiter622
1581529366
Что это он дое...ся до Дзюбы!
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ruded
1581530692
похожи кстати))
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Hektor 84
1581545635
Слуцкий круче троллит
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zigbert
1581620706
Скорей всего на этом они не остановятся.
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