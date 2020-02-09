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  • Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

9 февраля 2020, 17:20
36

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм». Игрока не отпустило руководство российского клуба.

«Этой зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь.

Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был – это правда. Предлагали аренду до конца сезона. Но, я так понимаю, «Зенит» был не заинтересован», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».

  • Форвард в течение карьеры играл только в России.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Дзюба Артем Моуринью Жозе
Комментарии (36)
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серега кашин
1581258220
самому то и не особо охота в европе играть
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латунный
1581258389
сон хороший снился
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Chicha
1581260285
Следующая заметка должна быть от Мауриньо, а кто такой Дзюба? Я его не знаю.)))
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bset
1581260697
Не дают Кокорину играть в футбол, даже за копейки, не дают Дзюбе осуществить свою мечту и сыграть в АПЛ. Я уж молчу про большое количество игроков, стухших на скамейке запасных. А дурачки и дальше будут бежать в бомжеклуб, надеясь, что уж с ними эта история не произойдет.
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derrik2000
1581264809
ЗвЯзда, чё там говорить: САМ Мауриньо звонил! ))))))))))))))))
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egor tikhonov
1581264992
зря не поехал-майка с петухом именно для него)))
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B.G.
1581265858
Артеееееем.................довольно, хватит, остановииииииииись
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Frankfurt Am Main
1581267098
Ну ты же кароль севера, сказал бы да я хочу ехать, не преувеличивай зюба никому ты не нужен кроме империи.
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arok
1581270757
Не на секунду не могу представить себе Дзюбаобаба в АПЛ, в чемпионате где сумасшедшие скорости и техничные напы, а про защитников так вообще молчу. Вандэйк находясь в коме бы отобрал бы мяч у нашей пробки. Ходи спокойно Артёмка и дальше по нашим полям, не надо смешить английских болел итак стыдно за наш футбол!!!!
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ROSTOV SUPER
1581275919
Насмешил так насмешил , ладно хоть не ляпнул , что Маур его рассматривает на место Кейна .
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