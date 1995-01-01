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    Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм». Игрока не отпустило руководство российского клуба.

    «Этой зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь.

    Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был – это правда. Предлагали аренду до конца сезона. Но, я так понимаю, «Зенит» был не заинтересован», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».

    • Форвард в течение карьеры играл только в России.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +260

      jengais 46 секунд назад

      Если так, то могли отпустить спокойно, а в основе были бы Азмун, Кокорин и Малком, чемпионат почти выиграли. Евро весны итак у них нет. Здесь все факторы только за, причин против не вижу.
      А на деле, в свете последних событий, Зенит уважения не вызывает.

      0
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      Рейтинг: +121

      mama1991 13 минут назад

      )))))))))))>))

      1
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      Рейтинг: +902

      acor94 24 минуты назад

      Думаю надо было отпускать. Золотые медали в кармане, вторую часть в основе мог сыграть Кокорин

      1
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      Рейтинг: +1312

      латунный 30 минут назад

      сон хороший снился

      2
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      Рейтинг: +5599

      Сильвербой 31 минуту назад

      ))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +4576

      серега кашин 33 минуты назад

      самому то и не особо охота в европе играть

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      Рейтинг: +19687

      афоня72 > серега кашин 31 минуту назад

      Как сказал знаменитый сказочный персонал...НАС И ЗДЕСЬ НЕПЛОХО КОРМЯТ!!

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