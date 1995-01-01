Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

Если так, то могли отпустить спокойно, а в основе были бы Азмун, Кокорин и Малком, чемпионат почти выиграли. Евро весны итак у них нет. Здесь все факторы только за, причин против не вижу.
А на деле, в свете последних событий, Зенит уважения не вызывает.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм». Игрока не отпустило руководство российского клуба.
«Этой зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь.
Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был – это правда. Предлагали аренду до конца сезона. Но, я так понимаю, «Зенит» был не заинтересован», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».
- Форвард в течение карьеры играл только в России.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата России.