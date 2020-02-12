Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Не я начал эту войну». Слуцкий отреагировал на мем Дзюбы про свое назначение

«Не я начал эту войну». Слуцкий отреагировал на мем Дзюбы про свое назначение

12 февраля 2020, 17:21
4

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме картинку с шуткой про главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Не я начал эту войну», – написал Слуцкий в комментариях.

  • В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.
  • Тренер вернулся в РПЛ в декабре, заключив с «Рубином» пятилетний контракт.

Слуцкий: «Ключевой фигурой в моeм назначении выступил гендиректор «Рубина» Сайманов»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kolyma999
1581528786
Слуцкому достаточно выйти в лес,приобнять любое дерево,сфотаться и подпись.Тренер и Тсюпа
Ответить
Кузьмич на трибуне
1581531085
Какой тренер из Слуцкого посмотрим в конце сезона по месту Рубина в турнирной таблице.
Ответить
Plyash
1581535367
Что Слуцкер,что Дзюбло - две калоши пара.Один чуть постарше,другой помладше,но головка у обеих явная "ва-ва".
Ответить
Hektor 84
1581545323
Один чудик другой дерево. И бузов с коронавирусом.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+