«Не я начал эту войну». Слуцкий отреагировал на мем Дзюбы про свое назначение

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме картинку с шуткой про главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
«Не я начал эту войну», – написал Слуцкий в комментариях.
- В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.
- Тренер вернулся в РПЛ в декабре, заключив с «Рубином» пятилетний контракт.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Артема Дзюбы