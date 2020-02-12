«Не я начал эту войну». Слуцкий отреагировал на мем Дзюбы про свое назначение

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме картинку с шуткой про главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Не я начал эту войну», – написал Слуцкий в комментариях.

В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.

Тренер вернулся в РПЛ в декабре, заключив с «Рубином» пятилетний контракт.

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