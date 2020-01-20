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    Слуцкий: «Ключевой фигурой в моeм назначении выступил гендиректор «Рубина» Сайманов»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, кто его убедил возглавить казанскую команду.

    «Ключевой фигурой в моeм назначении выступил Рустем Фидаевич Сайманов (генеральный директор «Рубина» – примечание «Бомбардира»). Те многочисленные беседы, которые у нас были, убедили меня в том, что работа в «Рубине» может быть безумно интересна.

    Может быть, приступить к работе было бы логичнее с нового сезона, когда нет какой-то конкретной турнирной ситуации. Знаете, я встречал тренеров, которые всe время ждали хорошего момента для работы и говорили: «Вот, меня сейчас зовут, но они валятся. А вдруг у меня не получится? Тогда меня дальше вообще никуда не позовут».

    На самом деле, если тебя приглашают в какой-то клуб, то по-любому в нeм что-то не так. Если всe хорошо, то тренера просто так не меняют. И очень неправильно для тренера ждать какого-то хорошего времени. Мой последний пример «Витесса» доказывает это: первые десять туров – лучший старт в истории клуба, а затем что-то ломается буквально в одной игре, и всe переворачивается», – сказал Слуцкий.

    • Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря прошлого года, заключив пятилетний контракт.
    • По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Бизнес Online»

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    20.01.2020 22:31
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