Серия А. «Наполи» проиграл дома «Лечче», СПАЛ – «Сассуоло» и другие результаты

«Наполи» в 23-м туре чемпионата Италии не справился дома с выходцем из Серии В. У гостей дублем отметился Джанлука Лападула.

В другой встрече «Сассуоло» добился волевой победы над СПАЛом. «Кальяри» проиграл «Дженоа».

Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

СПАЛ – Сассуоло – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бонифаци, 23; 1:1 – Капуто, 65 (с пенальти); 1:2 – Бога, 90.

Брешиа – Удинезе – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бизоли, 81; 1:1 – де Пауль, 90+3.

Дженоа – Кальяри – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пандев, 43.

Наполи – Лечче – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Лападула, 29; 1:1 – Милик, 48; 1:2 – Лападула, 61; 1:3 – Манкозу, 82; 2:3 – Кальехон, 90.

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