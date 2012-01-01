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    Новичок «Крыльев Советов» Зеффан: «Решил, что буду учить русский язык»

    Защитник Мехди Зеффан поделился эмоциями после перехода в «Крылья Советов».

    «Я здесь в том числе благодаря тому уважению, которое проявил в отношении меня клуб на этапах переговоров. Я уже решил, что буду учить русский язык, но в начале будет непросто. Конечно, я посмотрел в интернете новости клуба, игры «Крыльев» и другую информацию. Но также я разговаривал о «Крыльях» с моим другом Раисом М'Боли, мы с ним как братья. Раис сказал мне много хорошего о клубе, что также повлияло на мое решение. Конечно, я общался с Миодрагом Божовичем, спросив его в числе прочего и о Премьер-лиге. Миодраг сказал, что лига сложная, но он очень хочет видеть меня в команде.

    Когда начал искать информацию о Самаре, почти первое, что увидел – новый стадион. Мой агент рассказал мне об интересе со стороны вашего клуба, и я нашел фотографии «Самара Арены» – сказал: «Вау!» Думаю, это прекрасно – играть на таком большом стадионе, особенно когда на нем много болельщиков. От сотрудников клуба я уже слышал, что в Самаре очень любят футбол и болеют за «Крылья», а это очень важно. Так что я уже жду наш первый матч в Самаре!» – поделился новичок «Крыльев Советов».

    • Зеффан ранее выступал за «Лион» и «Ренн», проведя в чемпионате Франции 64 матча.
    • В 2019 году защитник вместе со сборной Алжира выиграл Кубок африканских наций.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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