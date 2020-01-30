Первый тренер Соболева: «Саше будет непросто попасть в основной состав «Спартака». Там есть Понсе и Джордан»

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал переход своего воспитанника в московский клуб.

«Насколько я понимаю, других вариантов в России, кроме «Спартака», у Саши не было – с ЦСКА и «Динамо» все сорвалось, а потом «Спартак» сработал очень профессионально. То, что в итоге он перешел именно в «Спартак», для меня неожиданно. Когда внезапно сорвались другие варианты, то я подумал, что до лета он останется в Самаре.

Саше будет непросто попасть в основной состав «Спартака». Там есть и Понсе, и Джордан, просто так его в основной состав ставить не будут. Да и форму ему надо набрать. Плюс в «Спартаке» большое давление болельщиков, надо понять, как его примут – нужно сразу включиться. Надеюсь, с голами его прорвет. Он парень с характером, в Самаре его любили, а теперь все доказывать надо заново.

В атаке «Спартака» нет наконечника, как Дзюба, как Комличенко. Они отличаются от Соболева, но все они могут принять мяч в штрафной, оттянуть защитников. Понсе и Джордан не такие футболисты – впереди цепляться за мяч некому. Но Саше надо прибавлять, ему всего 22 года, потенциал у него большой. А сейчас есть полгода, чтобы себя зарекомендовать. Думаю, ему удастся себя проявить», – сказал Горбунов.

В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак».

Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.

Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

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