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  • Первый тренер Соболева: «Саше будет непросто попасть в основной состав «Спартака». Там есть Понсе и Джордан»

Первый тренер Соболева: «Саше будет непросто попасть в основной состав «Спартака». Там есть Понсе и Джордан»

30 января 2020, 17:16
7

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал переход своего воспитанника в московский клуб.

«Насколько я понимаю, других вариантов в России, кроме «Спартака», у Саши не было – с ЦСКА и «Динамо» все сорвалось, а потом «Спартак» сработал очень профессионально. То, что в итоге он перешел именно в «Спартак», для меня неожиданно. Когда внезапно сорвались другие варианты, то я подумал, что до лета он останется в Самаре.

Саше будет непросто попасть в основной состав «Спартака». Там есть и Понсе, и Джордан, просто так его в основной состав ставить не будут. Да и форму ему надо набрать. Плюс в «Спартаке» большое давление болельщиков, надо понять, как его примут – нужно сразу включиться. Надеюсь, с голами его прорвет. Он парень с характером, в Самаре его любили, а теперь все доказывать надо заново.

В атаке «Спартака» нет наконечника, как Дзюба, как Комличенко. Они отличаются от Соболева, но все они могут принять мяч в штрафной, оттянуть защитников. Понсе и Джордан не такие футболисты – впереди цепляться за мяч некому. Но Саше надо прибавлять, ему всего 22 года, потенциал у него большой. А сейчас есть полгода, чтобы себя зарекомендовать. Думаю, ему удастся себя проявить», – сказал Горбунов.

  • В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак».
  • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
  • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Понсе Эсекьель Соболев Александр Ларссон Джордан
Комментарии (7)
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Томик
1580394381
Саша, не забудь про первого тренера. Пора!
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vladimir-7
1580394719
Саня, пора накрывать поляну.
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portero
1580397619
нужен фарт и кураж в первых играх, иначе сожрут. а эти ребятки по зубам.....
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paracetamol
1580401839
Там есть Понсе и Джордан, которые что есть, что нет.
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Владислав Vlad
1580415236
Если попадёт в основу, то Понсе окажется на скамейке. А вот с Ларссоном если сыграются - может и лучшая атака получиться. Теперь главное - что скажет Тед.
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zigbert
1580583981
Конкуренция делу не помеха.
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