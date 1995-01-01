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    Первый тренер Соболева: «Саше будет непросто попасть в основной состав «Спартака». Там есть Понсе и Джордан»

    Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал переход своего воспитанника в московский клуб.

    «Насколько я понимаю, других вариантов в России, кроме «Спартака», у Саши не было – с ЦСКА и «Динамо» все сорвалось, а потом «Спартак» сработал очень профессионально. То, что в итоге он перешел именно в «Спартак», для меня неожиданно. Когда внезапно сорвались другие варианты, то я подумал, что до лета он останется в Самаре.

    Саше будет непросто попасть в основной состав «Спартака». Там есть и Понсе, и Джордан, просто так его в основной состав ставить не будут. Да и форму ему надо набрать. Плюс в «Спартаке» большое давление болельщиков, надо понять, как его примут – нужно сразу включиться. Надеюсь, с голами его прорвет. Он парень с характером, в Самаре его любили, а теперь все доказывать надо заново.

    В атаке «Спартака» нет наконечника, как Дзюба, как Комличенко. Они отличаются от Соболева, но все они могут принять мяч в штрафной, оттянуть защитников. Понсе и Джордан не такие футболисты – впереди цепляться за мяч некому. Но Саше надо прибавлять, ему всего 22 года, потенциал у него большой. А сейчас есть полгода, чтобы себя зарекомендовать. Думаю, ему удастся себя проявить», – сказал Горбунов.

    • В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак».
    • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
    • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

    Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

    «Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +36979

      portero 3 минуты назад

      нужен фарт и кураж в первых играх, иначе сожрут. а эти ребятки по зубам.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11291

      vladimir-7 51 минуту назад

      Саня, пора накрывать поляну.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2095

      Томик 57 минут назад

      Саша, не забудь про первого тренера. Пора!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1736

      alarm 59 минут назад

      там есть и нечто похуже - дух дезеува. местные хряки с радостью подтвердят его наличие))

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