«Спартак» заплатит за аренду и выкуп Соболева 5 миллионов. Зарплата игрока после выкупа – 117 миллионов рублей в год

стыд-то какой!
Аренда форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева обойдется «Спартаку» в 500 тысяч евро, информирует «Спорт-Экспресс». Стоимость предусмотренного летнего выкупа – 4,5 миллиона.
Предполагается, что летом Соболев подпишет со «Спартаком» контракт на четыре года. Согласно информации журналиста издания Дмитрия Симонова, игрок после выкупа будет зарабатывать в московском клубе порядка 117 миллионов рублей в год.
- В этом сезоне Соболев провел 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.
- Сообщалось, что на футболиста претендуют клубы АПЛ.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.