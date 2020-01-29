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  • «Спартак» заплатит за аренду и выкуп Соболева 5 миллионов. Зарплата игрока после выкупа – 117 миллионов рублей в год

«Спартак» заплатит за аренду и выкуп Соболева 5 миллионов. Зарплата игрока после выкупа – 117 миллионов рублей в год

29 января 2020, 22:22
25

Аренда форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева обойдется «Спартаку» в 500 тысяч евро, информирует «Спорт-Экспресс». Стоимость предусмотренного летнего выкупа – 4,5 миллиона.

Предполагается, что летом Соболев подпишет со «Спартаком» контракт на четыре года. Согласно информации журналиста издания Дмитрия Симонова, игрок после выкупа будет зарабатывать в московском клубе порядка 117 миллионов рублей в год.

  • В этом сезоне Соболев провел 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.
  • Сообщалось, что на футболиста претендуют клубы АПЛ.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Соболев Александр
Комментарии (25)
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АКС-74У
1580326405
Мне нравится такая зарплата. Видно и Соболю тоже ))
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Чехов на Садовой
1580327914
Больные люди, дикие нравы! Через два месяца начнётся плачь ''зачем взяли это дерево''. Не забудьте , что ещё пять лямов агенту отслюнявили. Абзац и кабздец !
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portero
1580327972
Соболев доволен, осталось заиграть посолиднее....
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paracetamol
1580330201
Свиням это не поможет. Они Соболя сожрут.
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derrik2000
1580331374
Что не говорите, а Соболев слабое усиление. Конечно могу ошибаться, но мне кажется. что он больше распиаренный, чем ИГРОК.
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vka1970
1580332991
Хорошо Боря.Нормально Константин. По нашим деньгам не такая и большая заработная плата.Осталось только чтобы Соболев её действительно заработал, а не получал как некоторые игрочишки. Удачи !!!
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Rus9I
1580337876
Молодой 22х летний нам, с хорошим ростом, уже адаптивный в игре РПЛ. 5 мультов конечно многовато, но лучше 5 за своего, чем 10 за кота в мешке. Паспорт все такие играет роль. Посмотрим как он себя проявит, и надеюсь ему дадут играть и прогрессировать.
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алдан2014
1580339679
Если будет забивать как Павлюченко,то добро пожаловать
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Диктор
1580352595
Ну вот в команде есть высокий нападающий-теперь только играть и выигрывать.Удачи Спартаку.
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zigbert
1580583041
Для Спартака это можно назвать удачей.
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