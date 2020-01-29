«Спартак» заплатит за аренду и выкуп Соболева 5 миллионов. Зарплата игрока после выкупа – 117 миллионов рублей в год

Аренда форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева обойдется «Спартаку» в 500 тысяч евро, информирует «Спорт-Экспресс». Стоимость предусмотренного летнего выкупа – 4,5 миллиона.

Предполагается, что летом Соболев подпишет со «Спартаком» контракт на четыре года. Согласно информации журналиста издания Дмитрия Симонова, игрок после выкупа будет зарабатывать в московском клубе порядка 117 миллионов рублей в год.