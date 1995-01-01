Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    «Спартак» заплатит за аренду и выкуп Соболева 5 миллионов. Зарплата игрока после выкупа – 117 миллионов рублей в год

    Аренда форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева обойдется «Спартаку» в 500 тысяч евро, информирует «Спорт-Экспресс». Стоимость предусмотренного летнего выкупа – 4,5 миллиона.

    Предполагается, что летом Соболев подпишет со «Спартаком» контракт на четыре года. Согласно информации журналиста издания Дмитрия Симонова, игрок после выкупа будет зарабатывать в московском клубе порядка 117 миллионов рублей в год.

    • В этом сезоне Соболев провел 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.
    • Сообщалось, что на футболиста претендуют клубы АПЛ.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:22
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1719

      alarm 13 минут назад

      стыд-то какой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36961

      portero 23 минуты назад

      Соболев доволен, осталось заиграть посолиднее....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      Чехов на Садовой 24 минуты назад

      Больные люди, дикие нравы! Через два месяца начнётся плачь ''зачем взяли это дерево''. Не забудьте , что ещё пять лямов агенту отслюнявили. Абзац и кабздец !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2037

      Борат 48 минут назад

      Ну апл ему не светил, а за такие бабки можно и похрюкать, решил Соболев! Гыгы стыдно за спартак! Позор хрякам - ослабили прямого конкурента за выход в фнл!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +877

      Hektor 84 > Борат 25 минут назад

      Тебя долбоящера из фк Психушка ни куда не заберут))) позор *** нату

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      АКМ-74У 49 минут назад

      Мне нравится такая зарплата. Видно и Соболю тоже ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1068

      serhio80 > АКМ-74У 26 минут назад

      Полтора ляма евро. Ну не сказать что много

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36961

      portero > serhio80 19 минут назад

      Смотря как играть будет...для Федуна экономный вариант, лишь бы заиграл хорошо.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75282
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru