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    Агент Варга подтвердил интерес клубов АПЛ к Соболеву

    Агент Шандор Варга заявил, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев действительно привлек внимание английских клубов.

    – Можете прояснить ситуацию по Александру Соболеву? Правда, что им интересовался английский клуб?

    – Да. Слышал. На меня выходили некоторые английские клубы. Спрашивали мое мнение о нем. Не могу называть конкретные команды. В Англии несколько клубов сейчас ищут нападающего такого типа. Соболев действительно себя неплохо проявил в России. Предметный интерес к нему есть.

    – Со стороны клубов АПЛ?

    – Да, именно.

    – А где английские клубы могли заметить Соболева? Он же не играет в еврокубках.

    – Отвечаю. Моя агентская компания регулярно отслеживает российский чемпионат. Мы можем предоставить информацию об этом парне. Сейчас технологии дошли до такого уровня, что за короткий промежуток времени ты можешь составить впечатление, допустим, о том, как Соболев играет головой. Да, он не выступает в «Зените», ЦСКА, «Локомотиве». Но после чемпионата мира в России усилился интерес к вашему чемпионату и футболистам. Отношение стало более позитивным.

    – Интерес к Соболеву в Англии сохраняется?

    – Да. Конечно. Сегодня было несколько звонков. И про него как раз меня спрашивали. Действительно, парень заслуживает внимания. Я тренер по образованию. Видел его деле. Достойный футболист. Не случайно он уже получил вызов в сборную.

    • Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов в понедельник подтвердил, что игрок хочет сменить команду.
    • Отступные в контракте форварда составляют 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 22-летний Соболев забил 10 голов в 19 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +353

      vmonomah17 8 минут назад

      Если даже и позовут, то он никуда не поедет из зоны комфорта.

      0
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      Рейтинг: +11208

      vladimir-7 33 минуты назад

      Английские клубы обратили внимание на Соболева, а где предложения
      о покупке, Варга?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11666

      Garrincha58 59 минут назад

      да оставьте вы его в покое его никто в АПЛ не подпишет так как у него вообще нет ни одной игры за сборную страны

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