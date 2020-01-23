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Агент Варга подтвердил интерес клубов АПЛ к Соболеву

23 января 2020, 08:37
8

Агент Шандор Варга заявил, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев действительно привлек внимание английских клубов.

– Можете прояснить ситуацию по Александру Соболеву? Правда, что им интересовался английский клуб?

– Да. Слышал. На меня выходили некоторые английские клубы. Спрашивали мое мнение о нем. Не могу называть конкретные команды. В Англии несколько клубов сейчас ищут нападающего такого типа. Соболев действительно себя неплохо проявил в России. Предметный интерес к нему есть.

– Со стороны клубов АПЛ?

– Да, именно.

– А где английские клубы могли заметить Соболева? Он же не играет в еврокубках.

– Отвечаю. Моя агентская компания регулярно отслеживает российский чемпионат. Мы можем предоставить информацию об этом парне. Сейчас технологии дошли до такого уровня, что за короткий промежуток времени ты можешь составить впечатление, допустим, о том, как Соболев играет головой. Да, он не выступает в «Зените», ЦСКА, «Локомотиве». Но после чемпионата мира в России усилился интерес к вашему чемпионату и футболистам. Отношение стало более позитивным.

– Интерес к Соболеву в Англии сохраняется?

– Да. Конечно. Сегодня было несколько звонков. И про него как раз меня спрашивали. Действительно, парень заслуживает внимания. Я тренер по образованию. Видел его деле. Достойный футболист. Не случайно он уже получил вызов в сборную.

  • Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов в понедельник подтвердил, что игрок хочет сменить команду.
  • Отступные в контракте форварда составляют 2 миллиона евро.
  • В текущем сезоне 22-летний Соболев забил 10 голов в 19 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (8)
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Garrincha58
1579758586
да оставьте вы его в покое его никто в АПЛ не подпишет так как у него вообще нет ни одной игры за сборную страны
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vladimir-7
1579760144
Английские клубы обратили внимание на Соболева, а где предложения о покупке, Варга?
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vmonomah17
1579761644
Если даже и позовут, то он никуда не поедет из зоны комфорта.
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Олег1204
1579765461
Мутно это все, с учётом его агента с бездонной жадностью, то я лично не верю
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серега кашин
1579765972
его уровень вторая или третья лига англии
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JTherry
1579767406
г-н Варга, видимо, не в курсе, что Соболев вызов в сборную получил, но не сыграл в ней ни разу, и как с этим "обстоятельством" клубы АПЛ рассматривают его переход?
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