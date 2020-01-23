Агент Варга подтвердил интерес клубов АПЛ к Соболеву

Агент Шандор Варга заявил, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев действительно привлек внимание английских клубов.

– Можете прояснить ситуацию по Александру Соболеву? Правда, что им интересовался английский клуб?

– Да. Слышал. На меня выходили некоторые английские клубы. Спрашивали мое мнение о нем. Не могу называть конкретные команды. В Англии несколько клубов сейчас ищут нападающего такого типа. Соболев действительно себя неплохо проявил в России. Предметный интерес к нему есть.

– Со стороны клубов АПЛ?

– Да, именно.

– А где английские клубы могли заметить Соболева? Он же не играет в еврокубках.

– Отвечаю. Моя агентская компания регулярно отслеживает российский чемпионат. Мы можем предоставить информацию об этом парне. Сейчас технологии дошли до такого уровня, что за короткий промежуток времени ты можешь составить впечатление, допустим, о том, как Соболев играет головой. Да, он не выступает в «Зените», ЦСКА, «Локомотиве». Но после чемпионата мира в России усилился интерес к вашему чемпионату и футболистам. Отношение стало более позитивным.

– Интерес к Соболеву в Англии сохраняется?

– Да. Конечно. Сегодня было несколько звонков. И про него как раз меня спрашивали. Действительно, парень заслуживает внимания. Я тренер по образованию. Видел его деле. Достойный футболист. Не случайно он уже получил вызов в сборную.