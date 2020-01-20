Глава «Крыльев Советов»: «Переход в другой клуб – инициатива Соболева»

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о ситуации вокруг форварда Александра Соболева.

«Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд — инициатива Александра, и в настоящее время предмет переговоров.

Безусловно, позиция клуба «Крылья Советов» — сохранить Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней», — сказал Фетисов.

Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».

«Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.

«Спорт-Экспресс»: Соболев приостановил переговоры с ЦСКА и присоединился на сборе к «Крыльям Советов»