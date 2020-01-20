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  • Глава «Крыльев Советов»: «Переход в другой клуб – инициатива Соболева»

Глава «Крыльев Советов»: «Переход в другой клуб – инициатива Соболева»

20 января 2020, 17:09
6

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о ситуации вокруг форварда Александра Соболева.

«Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд — инициатива Александра, и в настоящее время предмет переговоров.

Безусловно, позиция клуба «Крылья Советов» — сохранить Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней», — сказал Фетисов.

  • Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
  • «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.

«Спорт-Экспресс»: Соболев приостановил переговоры с ЦСКА и присоединился на сборе к «Крыльям Советов»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (6)
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Zigagurt
1579541315
Ещё один, скакал скакал, никто не взял
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polyshuk23
1579546565
и поедим он в руки газпрома и там завершит карьеру которая и не началась ,они только и могут своим баблом портить карьеру молодым игрокам взять соловьева карьеру испортили остался он в Динамо и развивался вмести с Динамо ,а так стух и не слышно и не видно !
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DOCTOR PENALTY
1579547554
Соболь никак не может найти свою нору.
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Sviro
1579605207
Соболев правильно стремиться слинять из крыльев - протухнет в этой команде лузеров.
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zigbert
1579614666
Ему лучше доиграть сезон в К\С а в летнее ТО вариантов будет больше.
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