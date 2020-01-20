Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Глава «Крыльев Советов»: «Переход в другой клуб – инициатива Соболева»

    Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о ситуации вокруг форварда Александра Соболева.

    «Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд — инициатива Александра, и в настоящее время предмет переговоров.

    Безусловно, позиция клуба «Крылья Советов» — сохранить Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней», — сказал Фетисов.

    • Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
    • «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.

    «Спорт-Экспресс»: Соболев приостановил переговоры с ЦСКА и присоединился на сборе к «Крыльям Советов»

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:09
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15406

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Соболь никак не может найти свою нору.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      polyshuk23 52 минуты назад

      и поедим он в руки газпрома и там завершит карьеру которая и не началась ,они только и могут своим баблом портить карьеру молодым игрокам взять соловьева карьеру испортили остался он в Динамо и развивался вмести с Динамо ,а так стух и не слышно и не видно !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Zigagurt 2 часа назад

      Ещё один, скакал скакал, никто не взял

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75189
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru