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    Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов». Форвардом интересовалось «Динамо»

    Тренерский штаб Миодрага Божовича определил 25 футболистов «Крыльев Советов», которые в турецком Белеке начнут подготовку к весенней части сезона.

    В Турцию не полетел форвард Александр Соболев. Нападающий Максим Канунников из-за травмы пропустит весеннюю часть сезона. На просмотр в составе «Крыльев» также отправился полузащитник «Зенита-2» Сергей Иванов.

    Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников;

    Защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов, Никита Чичерин;

    Полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Геннадий Киселев, Денис Якуба, Владислав Тюрин;

    Нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов.

    «Чемпионат»: «Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    15.01.2020 14:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +36708

      portero 21 час назад

      кажется не лучший вариант для Соболева..... но всё зависит от него.

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      Рейтинг: +9061

      KLIM777 21 час назад

      игрок одного сезона. нахер он нужен. опять пустые траты

      0
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      Рейтинг: +519

      Cromathaar 22 часа назад

      Значит уже все решено.

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