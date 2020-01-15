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  • Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов». Форвардом интересовалось «Динамо»

Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов». Форвардом интересовалось «Динамо»

15 января 2020, 14:29
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Тренерский штаб Миодрага Божовича определил 25 футболистов «Крыльев Советов», которые в турецком Белеке начнут подготовку к весенней части сезона.

В Турцию не полетел форвард Александр Соболев. Нападающий Максим Канунников из-за травмы пропустит весеннюю часть сезона. На просмотр в составе «Крыльев» также отправился полузащитник «Зенита-2» Сергей Иванов.

Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников;

Защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов, Никита Чичерин;

Полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Геннадий Киселев, Денис Якуба, Владислав Тюрин;

Нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов.

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Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Соболев Александр
Комментарии (2)
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Cromathaar
1579088426
Значит уже все решено.
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portero
1579093285
кажется не лучший вариант для Соболева..... но всё зависит от него.
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