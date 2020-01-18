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  • «Спорт-Экспресс»: Соболев приостановил переговоры с ЦСКА и присоединился на сборе к «Крыльям Советов»

«Спорт-Экспресс»: Соболев приостановил переговоры с ЦСКА и присоединился на сборе к «Крыльям Советов»

18 января 2020, 13:20
17

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев приостановил переговоры по переходу в ЦСКА.

По информации источника, форвард уже присоединился к «Крыльям Советов» на тренировочном сборе в турецкой Анталье.

Отмечается, что предметный интерес к Соболеву есть, в частности, в Англии, однако без матчей за сборную получить разрешение на заявку в АПЛ крайне проблематично. Интерес проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд.

  • Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
  • «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.

Sport24: Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить документы для игры в Англии

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Соболев Александр
Комментарии (17)
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giluxa1963
1579343749
да и слава богу
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Lester84
1579345327
Только не говорите, что вместо Соболя подпишут Караева... *facepalm*
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Олег1204
1579345987
Правильно, нахрен такие агентские платить за игрока который не факт что нормально играть будет
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rewo
1579354008
Слава богу
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серега кашин
1579354171
в цска не не дураки сидят и агенту не удастся денег на халяву срубить , а игрок из-за этого страдает
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eugen-han
1579420586
Он почувствовал,что может потерять место а составе,где Голенков уже забивает вместо него,и решил вернуться пока не поздно. Если в ЦСКА преходить,то за деньги приличные,чтобы ещё в контакте прописали гарантию на игровую практику в клубе,а когда игрок достаётся условно за дёшево,то отношение совсем другое,- могут и на лавку усадить,лишив игровой практики и каких-либо перспектив....так что агент всё правильно делает,потому что торопиться не нужно( не буди лихо,пока тихо),и летом трансферная стоимость может быть совсем другая и фиксированная,которая позволит образовать что-то вроде аукциона.
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