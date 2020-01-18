«Спорт-Экспресс»: Соболев приостановил переговоры с ЦСКА и присоединился на сборе к «Крыльям Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев приостановил переговоры по переходу в ЦСКА.

По информации источника, форвард уже присоединился к «Крыльям Советов» на тренировочном сборе в турецкой Анталье.

Отмечается, что предметный интерес к Соболеву есть, в частности, в Англии, однако без матчей за сборную получить разрешение на заявку в АПЛ крайне проблематично. Интерес проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд.

Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».

«Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.

Sport24: Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить документы для игры в Англии