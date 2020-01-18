Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    «Спорт-Экспресс»: Соболев приостановил переговоры с ЦСКА и присоединился на сборе к «Крыльям Советов»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев приостановил переговоры по переходу в ЦСКА.

    По информации источника, форвард уже присоединился к «Крыльям Советов» на тренировочном сборе в турецкой Анталье.

    Отмечается, что предметный интерес к Соболеву есть, в частности, в Англии, однако без матчей за сборную получить разрешение на заявку в АПЛ крайне проблематично. Интерес проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд.

    • Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
    • «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.

    Sport24: Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить документы для игры в Англии

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2020 13:20
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      серега кашин 8 часов назад

      в цска не не дураки сидят и агенту не удастся денег на халяву срубить , а игрок из-за этого страдает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      АКМ-74У > серега кашин 4 часа назад

      Если игрок и "страдает", то по своей собственной вине. Никто его не заставлял менять агента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      rewo 8 часов назад

      Слава богу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Олег1204 10 часов назад

      Правильно, нахрен такие агентские платить за игрока который не факт что нормально играть будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      Genz 10 часов назад

      Гинер повел, как с комличенко
      Снова захотел до лета в аренду за копейки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11170

      vladimir-7 > Genz 3 часа назад

      Читай лучше о причине.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4658

      Lester84 10 часов назад

      Только не говорите, что вместо Соболя подпишут Караева... *facepalm*

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +858

      shikari__ > Lester84 9 часов назад

      неужели так плотно за играми "Камаза" следил? или что-то личное?)
      перед началом этого сезона ты бы и про Соболева подобное написал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4658

      Lester84 > shikari__ 6 часов назад

      Мне ни тот ни другой не нравятся. Но из двух зол лучше тогда Соболева.

      Я смотрю у тебя какое-то персональное докапывание именно до моих комментариев уже не в первый раз. С чего такое персональное внимание?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +858

      shikari__ > Lester84 1 час назад

      вот почему он тебе не нравится, если ты его не видел в деле?
      ХА персональное докапывание) может быть просто кто-то пишет много комментариев? и практически под каждой новостью)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4658

      Lester84 > shikari__ 1 час назад

      А может просто кто-то не умеет воспринимать точку зрения, отличающуюся от своей собственной? Заметь, не я к тебе с дискуссиями лезу, а ты мне пытаешься что-то доказать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4658

      Lester84 > shikari__ 45 минут назад

      И про количество комментариев - не надо голословить. Можешь зайти в профиль и посмотреть статистику. Кстати полезная вещь. Увидел, что ты в камментах и к другим пользователям докапываешься через одно-два сообщения. Поэтому на этом дискуссию предлагаю закончить. Мне не интересно вестись на провокации

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1690

      giluxa1963 10 часов назад

      да и слава богу

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru