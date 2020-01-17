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    Sport24: Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить документы для игры в Англии

    Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев имеет предложение от клуба АПЛ, пишет Sport24. Трансфер под угрозой срыва потому, что футболист не может оформить необходимые для игры в Англии документы.

    Согласно регламенту, легионер в АПЛ должен сыграть в 75 процентах матчей своей сборной за последние два года, если эта команда идет в четвертом или пятом десятке рейтинга ФИФА. Соболев же за сборную России не провел ни одного матча.

    Источник: Sport24

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    17.01.2020 23:14
    Комментарии15
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      Рейтинг: +207

      aldo conte 2 часа назад

      Когда приглашали про это не знали? Это сообщение похоже на фейк. Ни один серьезный клуб не будет вести переговоры, не собрав всю информацию об игроке. Самое главное, чтобы Соболев сохранил спокойствие и продолжал играть, работать и повышать мастерство. Если он хороший футболист, своего добьется - будут и солидные клубы и сборная.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4751

      subbotaspartak 2 часа назад

      Жалко не все в Англии это правило знают
      И кого попало (по регламенту) приглашают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9133

      KLIM777 4 часа назад

      Там есть спец условия для таких игроков. Муть не порите имбицилы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1961

      алдан2014 7 часов назад

      Эту новость его агент подкинул

      0
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      Рейтинг: +169

      Parker 7 часов назад

      ПОЗОР этому сайту что транслируют такие новости!
      Кря кря

      0
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      Рейтинг: +1931

      Борат 8 часов назад

      Соболев в апл))))
      Это ржака)
      Если перейдёт, поедем на его дебютный матч всем классом!!!

      4
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      Рейтинг: +1592

      Давид59 8 часов назад

      Странно, что кто-то из людей, отвечающих за трансферы этого правила (игра за сборную) не знал. Вопиющий случай непрофессионализма! Англичане этим правилом поднимают планку АПЛ. Дело хорошее, в смысле интереса зрителей, но перспективный молодняк из-за рубежа в результате без шансов.

      0
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      Рейтинг: +271

      vsolon > Давид59 26 минут назад

      они дают шанс своему молодняку это у нас собирают весь сброд а своих губят

      1
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      Рейтинг: +1291

      Boeung777 8 часов назад

      Агент во всю выбивает деньги.

      1
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      Рейтинг: +590

      kupryaev 8 часов назад

      Трансфер под угрозой срыва?)))) в чьей-то голове угроза взрыва мозга видимо...неужели команды скаутов могут себе позволить не знать правила ? или они приехали в Россию и тут же подхватили авось?) да и не было их в России,менеджмент весь под увольнение пойдет ,если подготовка сделки и сама сделка не состоялась бы по таким смешным причинам

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      Рейтинг: +11

      Markelov373 8 часов назад

      соболев никогда зарубежем играть не будет он же русский, а наши бояться европу как огня там выкладываться надо

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