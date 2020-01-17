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  • Sport24: Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить документы для игры в Англии

Sport24: Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить документы для игры в Англии

17 января 2020, 23:14
18

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев имеет предложение от клуба АПЛ, пишет Sport24. Трансфер под угрозой срыва потому, что футболист не может оформить необходимые для игры в Англии документы.

Согласно регламенту, легионер в АПЛ должен сыграть в 75 процентах матчей своей сборной за последние два года, если эта команда идет в четвертом или пятом десятке рейтинга ФИФА. Соболев же за сборную России не провел ни одного матча.

Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (18)
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Markelov373
1579293496
соболев никогда зарубежем играть не будет он же русский, а наши бояться европу как огня там выкладываться надо
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Boeung777
1579294048
Агент во всю выбивает деньги.
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Давид59
1579294183
Странно, что кто-то из людей, отвечающих за трансферы этого правила (игра за сборную) не знал. Вопиющий случай непрофессионализма! Англичане этим правилом поднимают планку АПЛ. Дело хорошее, в смысле интереса зрителей, но перспективный молодняк из-за рубежа в результате без шансов.
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алдан2014
1579299819
Эту новость его агент подкинул
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subbotaspartak
1579315808
Жалко не все в Англии это правило знают И кого попало (по регламенту) приглашают.
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vladimir-7
1579326278
Раз Соболев не полетел с ЦСКА в Испанию и не полетел с Крыльями Советов на сборы, то похоже перейдет к мусорам в Динамо.
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Hektor 84
1579333069
Он может перейти в Апл и без матчей сборной. Но в этом случае сам клуб должен подсуетиться и написать заяву в свою федерацию. В ней поясняет что этот футболист им необходим. И что этот футболист будет служить развитию футбола в стране. Излагают по пунктам. Заявку рассматривают. И либо одобрят либо нет.
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Hektor 84
1579333345
Вот Габриел Жезус в Манчестер сити так и попал без необходимого количества матчей за сборную.
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3a zenit
1579336261
да нет никакого предложения!Клуб хочет подписать и не знает что он за сборную вообще не играл,эта чушь вообще для тупых что-ли?
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моэм
1579336718
Агент молодец конечно...сколько фантазии !!!!...ждём очередную сказку про то как топ-чемпионаты хотят к себе залучить былинного богатыря от футбола - Соболева.
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