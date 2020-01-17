Sport24: Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить документы для игры в Англии

Когда приглашали про это не знали? Это сообщение похоже на фейк. Ни один серьезный клуб не будет вести переговоры, не собрав всю информацию об игроке. Самое главное, чтобы Соболев сохранил спокойствие и продолжал играть, работать и повышать мастерство. Если он хороший футболист, своего добьется - будут и солидные клубы и сборная.
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев имеет предложение от клуба АПЛ, пишет Sport24. Трансфер под угрозой срыва потому, что футболист не может оформить необходимые для игры в Англии документы.
Согласно регламенту, легионер в АПЛ должен сыграть в 75 процентах матчей своей сборной за последние два года, если эта команда идет в четвертом или пятом десятке рейтинга ФИФА. Соболев же за сборную России не провел ни одного матча.
- Другой претендент на игрока – ЦСКА.
- Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
- «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.