Sport24: Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить документы для игры в Англии

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев имеет предложение от клуба АПЛ, пишет Sport24. Трансфер под угрозой срыва потому, что футболист не может оформить необходимые для игры в Англии документы.

Согласно регламенту, легионер в АПЛ должен сыграть в 75 процентах матчей своей сборной за последние два года, если эта команда идет в четвертом или пятом десятке рейтинга ФИФА. Соболев же за сборную России не провел ни одного матча.