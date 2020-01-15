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    «Матч ТВ»: Соболев подпишет контракт с ЦСКА с вероятностью 99,9 процента

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев близок к переходу в ЦСКА.

    По информации источника, в ближайшее время стороны подпишут контракт. Отмечается, что вероятность трансфера Соболева в ЦСКА оценивается в 99,9 процента.

    • Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
    • «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.
    • В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.

    ЦСКА вступил в борьбу за Соболева. Армейцы могут взять форварда в аренду с правом выкупа

    Клуб АПЛ может перехватить Соболева у ЦСКА и «Динамо»

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.01.2020 21:14
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1394

      ALEX ML 1 час назад

      Заврались, запутались от безделья и скудоумия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9061

      KLIM777 7 часов назад

      Игрок односезонный. пустой трансфер.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2187

      shurik45 > KLIM777 2 часа назад

      Аренда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1352

      neim 11 часов назад

      Во как. Динамо интересовалось, согласовало контракт. А ЦСКА вступил в переговоры и уже подписал Соболева. Как так-то, Динамо ? Вы. и с Комличенко так же варешкой проторгуете ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Томик 14 часов назад

      Так что, Динамо выступало всего лишь как инструмент для выдавливания из ЦСКА более менее приличного контракта и суммы за трансфер? Будет смешно, если всё равно просто аренда с возможностью выкупа. Что очень вероятно. Этих прощелыг на мякине хрен проведёшь!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3504

      RotBerg > Томик 2 часа назад

      Из коней хрен что выдавишь, это не Спартак, где молодежь из академии за бонусы агентам продлевают)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1510

      Давид59 14 часов назад

      Ай да Соболев!!! Везде своё резюме оставил...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      АКМ-74У > Давид59 2 часа назад

      Умные люди сейчас так и делают...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1149

      Niko 14 часов назад

      По мне не лучшая идея. Комли куда перспективнее...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      PTZevolution 14 часов назад

      Это значит, что Чалов может уйти или скорее всего уйдет! Шкурин, затем Соболев пришли + Чалов, Нисимура, Ндиае - это слишком много на одну позицию!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 > PTZevolution 5 часов назад

      Сам написал, что Чалов скорее всего уйдет, а Нисимура уже
      ушел, так что все нормально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 15 часов назад

      Бомбардир , вы как сливной бачёк. Куда только этого Соболева сегодня не отправляли.
      Вам на репутацию наплевать ??? Или её уже нет.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Proker > Alekxei Z. 14 часов назад

      Там столько бомбардырчики сидят, каждый отправляет разные стороны

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      rewo > Alekxei Z. 14 часов назад

      Хорошо сказал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11216

      vka1970 15 часов назад

      Видимо совсем цена на рос игроков упала если сумму оценивают в процентах, а не деньгах.)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      elessar arnor 15 часов назад

      ля, если правда, то это действительно круто

      гос бабки заработали

      1
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