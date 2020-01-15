«Матч ТВ»: Соболев подпишет контракт с ЦСКА с вероятностью 99,9 процента

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев близок к переходу в ЦСКА.
По информации источника, в ближайшее время стороны подпишут контракт. Отмечается, что вероятность трансфера Соболева в ЦСКА оценивается в 99,9 процента.
- Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
- «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.
- В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.
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Источник: «Матч ТВ»