«Матч ТВ»: Соболев подпишет контракт с ЦСКА с вероятностью 99,9 процента

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев близок к переходу в ЦСКА.

По информации источника, в ближайшее время стороны подпишут контракт. Отмечается, что вероятность трансфера Соболева в ЦСКА оценивается в 99,9 процента.

Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».

«Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.

В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.

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