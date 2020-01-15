Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Матч ТВ»: Соболев подпишет контракт с ЦСКА с вероятностью 99,9 процента

«Матч ТВ»: Соболев подпишет контракт с ЦСКА с вероятностью 99,9 процента

15 января 2020, 21:14
13

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев близок к переходу в ЦСКА.

По информации источника, в ближайшее время стороны подпишут контракт. Отмечается, что вероятность трансфера Соболева в ЦСКА оценивается в 99,9 процента.

  • Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
  • «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.
  • В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.

ЦСКА вступил в борьбу за Соболева. Армейцы могут взять форварда в аренду с правом выкупа

Клуб АПЛ может перехватить Соболева у ЦСКА и «Динамо»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1579112794
Пипец котенку, с.рать не будет.
Ответить
vka1970
1579115444
Видимо совсем цена на рос игроков упала если сумму оценивают в процентах, а не деньгах.)))
Ответить
PTZevolution
1579117090
Это значит, что Чалов может уйти или скорее всего уйдет! Шкурин, затем Соболев пришли + Чалов, Нисимура, Ндиае - это слишком много на одну позицию!
Ответить
Niko
1579118403
По мне не лучшая идея. Комли куда перспективнее...
Ответить
Давид59
1579118412
Ай да Соболев!!! Везде своё резюме оставил...
Ответить
Томик
1579119173
Так что, Динамо выступало всего лишь как инструмент для выдавливания из ЦСКА более менее приличного контракта и суммы за трансфер? Будет смешно, если всё равно просто аренда с возможностью выкупа. Что очень вероятно. Этих прощелыг на мякине хрен проведёшь!
Ответить
ALEX ML
1579165072
Заврались, запутались от безделья и скудоумия
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+