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    Клуб АПЛ может перехватить Соболева у ЦСКА и «Динамо»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в АПЛ

    По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА близок к приобретению игрока, но предметный интерес к нему также проявляет неназванный клуб АПЛ.

    «Чемпионат» в среду сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.

    • Форвард не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
    • В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов, отдал три ассиста.

    ЦСКА вступил в борьбу за Соболева. Армейцы могут взять форварда в аренду с правом выкупа


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2020 17:47
    Комментарии28
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      Рейтинг: +1283

      solodealer 2 часа назад

      Обычно в подобном контексте (...неназванный клуб АПЛ... может перехватить...(российского футболиста...) пишут о:
      1. Клубе АПЛ из НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТАБЛИЦЫ.
      2. О клубе, принадлежащем РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСМЕНУ.
      Что у нас " в сухом остатке"?
      БОРНМУТЬ)))

      0
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      Рейтинг: +22919

      zra78 16 часов назад

      Да Ливерпуль это! Что мелочишься? А попозже и МС включится ***!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      playsh 17 часов назад

      Как у Маяковского "Кем быть." -- Я бы в Англию поехал,пусть меня научат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1234

      Genz 17 часов назад

      Соболеу в Динамо предлагают зарплату 800.000 евро в год. Контракт на 5 лет с условием после 3х лет платить 1 миллион
      В АПЛ ему предлагают первый год 600.000 евро и если сыграет 15 матчей за год зарплата станет дальше 1.8 миллиона евро. Клуб борется за выживание. Пусть бежит в АПЛ

      0
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      ...
      Рейтинг: +36708

      portero > Genz 14 часов назад

      В Англии налоги больше, Аршавин на этом пролетел, он думал будет получать намного больше, а когда получил и вычел налог офигел, получилось меньше чем в Зените.....

      1
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      Рейтинг: +1283

      solodealer > Genz 2 часа назад

      ...а если ещё и О ФУТБОЛЕ И О РОСТЕ, КАК ИГРОКА ПОДУМАТЬ, то ...пусть ЛЕТИТ В АПЛ!)))+

      0
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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 17 часов назад

      Пытаются цену поднять.
      Кому он нах нужен , да ещё в АПЛ ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +896

      Иван Петров 1986 17 часов назад

      В Динамо годок поиграет, а потом в ФНЛ - какая АПЛ.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 17 часов назад

      Вот и Соболев пошел по пути Панченко, которого приглашали в ЦСКА,
      а он выбрал Динамо, пофеерил там годик и два года трет скамейку задом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2997

      dinar7777dinar 18 часов назад

      Ахахаххвхвхвхвх

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13496

      bset 18 часов назад

      Журналюхи видимо не в состоянии даже посмотреть законы Великобритании, что играть за профессиональный клуб игрок может только отыграв определенное количество матчей за сборную, иначе ему рабочую визу не дадут. Исключение составляют только любительские клубы.

      9
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      ...
      Рейтинг: +883

      LOKOfanatik19 > bset 17 часов назад

      Ты прав без сомнения, лайкос прожал. Но вдруг это не названный клуб и есть любительский 0))

      2
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      ...
      Рейтинг: +36708

      portero > LOKOfanatik19 14 часов назад

      АПЛ это всё же высший дивизион.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13496

      bset > LOKOfanatik19 5 часов назад

      Хотел на эту тему пошутить, но как написали выше, речь действительно об АПЛ, даже не о Чемпионшипе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9061

      KLIM777 18 часов назад

      какой АПЛ?Что за чушь. Обычная деревяшка,которая через сезонбудет болтаться по тамбовам

      3
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