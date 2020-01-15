Клуб АПЛ может перехватить Соболева у ЦСКА и «Динамо»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в АПЛ
По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА близок к приобретению игрока, но предметный интерес к нему также проявляет неназванный клуб АПЛ.
«Чемпионат» в среду сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.
- Форвард не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
- В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов, отдал три ассиста.
ЦСКА вступил в борьбу за Соболева. Армейцы могут взять форварда в аренду с правом выкупа
Источник: «Спорт-Экспресс»