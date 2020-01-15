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Клуб АПЛ может перехватить Соболева у ЦСКА и «Динамо»

15 января 2020, 17:47
24

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в АПЛ

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА близок к приобретению игрока, но предметный интерес к нему также проявляет неназванный клуб АПЛ.

«Чемпионат» в среду сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.

  • Форвард не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
  • В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов, отдал три ассиста.

ЦСКА вступил в борьбу за Соболева. Армейцы могут взять форварда в аренду с правом выкупа


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (24)
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PUZIAKA
1579099771
Не очень понимаю, как его может взять клуб АПЛ, если у них строго с легионерами, у которых нет паспорта евросоюза и которые не играли стабильно за сборную?
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серега кашин
1579101124
агент вбросил фейк чтоб деньжат побольше срубить
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Derzkiy1
1579102324
ЦСКА он прям нужен
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portero
1579102694
агент ценник подымает? сразу все Соболева захотели....
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paracetamol
1579102922
Я бы в АПЛ пошел, даже в Чампионшип
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piligrim1986
1579103410
ага, и дзюбу заодно
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bset
1579104518
Журналюхи видимо не в состоянии даже посмотреть законы Великобритании, что играть за профессиональный клуб игрок может только отыграв определенное количество матчей за сборную, иначе ему рабочую визу не дадут. Исключение составляют только любительские клубы.
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Иван Петров 1986
1579107550
В Динамо годок поиграет, а потом в ФНЛ - какая АПЛ.
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Plyash
1579108970
Как у Маяковского "Кем быть." -- Я бы в Англию поехал,пусть меня научат.
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zra78
1579109523
Да Ливерпуль это! Что мелочишься? А попозже и МС включится ***!
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