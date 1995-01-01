Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

Щедрый Томас Цорн.

Мы уже писали о том, как агент Соболева Павел Андреев вызвалл искусственный интерес к футболисту и приписал к нему топ-клубы АПЛ.

Все для того, чтобы завысить цену, зарплату и агентские комиссионные. Которые, естественно, могут заплатить только клубы РПЛ. Почему? Потому что никто, кроме клубов РПЛ, не готов так тратиться на Соболева. Почему? Потому что Соболев молодой паспортист.

Александр Соболев переходит в «Спартак»https://t.co/DKOHYeDj7p — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 29 января 2020 г.

Соболева хотел ЦСКА. «Матч ТВ» в начале января писал, что клуб и футболист практически договорились. Защитник «Крыльев» Чернов рассказывал, что Соболев много расспрашивал про ЦСКА, а Гончаренко хотел футболиста. Но потом ЦСКА отказался от идеи. Журналист Сергей Егоров писал, что клуб спугнула агентская комиссия (около четырех миллионов евро).

Несколько авторитетных источников писали о переговорах Соболева с «Динамо». Но клуб тоже вышел из сделки, выбрав более экономный вариант – Комличенко. По тому же принципу от Соболева отказались «Рубин» и «Локомотив».

И вот, когда все клубы РПЛ, готовые потратиться на Соболева, отказались – история затихла. Казалось, что игрок никуда не перейдет – банально никто не готов платить столько денег. Но неожиданно возник «Спартак» и быстро оформил сделку.

По информации «СЭ», «Спартак» заплатит 500 тысяч евро за аренду + 4,5 миллиона за выкуп летом + 2 миллиона комиссии агенту. А сам Соболев будет получать около 2 миллионов евро в год с учетом премиальных. Очень щедро.

После нескольких недель сборов Тедеско понял, что ему нужен нападающий типажа Соболева. Сергей Егоров рассказал, что трансфер форварда – инициатива Тедеско. Вероятно, это и сыграло важную роль в решении «Спартака».

Что еще важно:

Соболев – шестой игрок «Спартака», агент которого Павел Андреев (остальные: Селихов, Максименко, Зобнин, Тигиев, Калачевский). То есть очевидна связь «Спартака» и Андреева. Не сложно догадаться, почему именно «Спартак» заплатил Соболеву и Андрееву. Вспоминаем отчет РФС о расходах клубов на агентские услуги за 2018 год. Данные были такими: «Спартак» потратил на агентов и их комиссии столько же, сколько остальные клубы РПЛ вместе взятые (689 миллионов рублей) . Не сложно догадаться, почему именно «Спартак» заплатил Соболеву и Андрееву [2]. Томас Цорн 18 декабря: «Нам предлагали Соболева. Конечно, из-за статистики эта фамилия фигурирует. Но зимой мы никого, в том числе Соболева, брать не будем».

И еще раз. «Спартак» вываливает около семи миллионов евро (без учета зарплаты) за 22-летнего игрока с паспортом. За человека, забившего 10 голов и отдавшего три голевые за три с половиной месяца.

Но. За человека, которому в 22 года морочит голову агент. Который раскрылся всего лишь в команде-аутсайдере РПЛ. Который на хорошем уровне отыграл всего три с половиной месяца. И который в последний раз забивал 5 октября.

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История и разбор игры Соболева

Соболев был медленным, чудом попал в «Томь», всегда играл за аутсайдеров. Сейчас он – главное открытие РПЛ