Агенты портят карьеру Соболева. Манипулируют им и вбрасывают слухи, чтобы заработать

Из-за этого он сдулся.

Александр Соболев – главное открытие сезона РПЛ. В 18 играх он наколотил 10 голов и отдал три голевые. Осенью его даже вызвали в сборную.

С сентября поползи слухи о том, что Соболев зимой сменит команду. С тех пор о возможном переходе Александра писали чуть ли не все издания. Говорилось об интересе половины команд РПЛ, клубов из АПЛ и даже из Италии.

Давайте восстановим хронологию.

Сентябрь

• Летом итальянский «Лечче» проявлял интерес к Соболеву. По информации «Рейтинга букмекеров», клуб предлагал за футболиста почти два миллиона евро, но рассчитывал выплачивать сумму в течение нескольких лет.

«Крылья» такие условия не устроили, они отказали. Также у Соболева было предложение от «Бешикташа», но это вариант его не заинтересовал:

«Летом были предложения, но я отказал, чтобы остаться в «Крыльях». Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ».

Октябрь

• «Не стану переходить в «Зенит» или ЦСКА, если получу от них предложения».

• Соболев заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Издание The Sun пишет, что трансфер футболиста в Англию может состояться уже зимой. В список потенциальных форвардов команды Соболева включил главный тренер Сульшер.

• Об интересе лондонского «Арсенала»: «Мне сказали, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на меня посмотреть. По-моему, это правда. Нет, я не уверен на 100 процентов. Но мне сказали, что скауты сидели на трибуне».

• Российское издание ФАН: «Соболевым заинтересовался «Вольфсбург. И оценивает его в 6 миллионов евро».

• Первый тренер нападающего Александр Горбунов: «По поводу новостей про интерес «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» – мне кажется, что это агенты повышают ему цену.

Хорошо, что у Сани голова на месте. Мама и папа с ним разговаривают, говорят, что на новости про «МЮ», «Арсенал» и всякое такое не надо обращать внимания: сейчас есть «Крылья», надо сосредоточиться на этом».

• Защитник «Крыльев» Никита Чернов: «Вроде бы Гончаренко ему лично звонил, обозначил интерес от ЦСКА. Чем дальше закончилось – не знаю. Но, видимо, не договорились, раз Соболь не ушел.

Я ему все обрисовал: как команда, как база. Соболь меня много расспрашивал. А дальше – его выбор. Думаю, Саня советуется в первую очередь с семьей (у него все-таки ребенок уже есть).

Ноябрь

• Казанское издание «Бизнес Online»: «Локомотив» и «Динамо» интересуются Соболевым».

• Главный тренер «Крыльев» Божович: «Удивляюсь, как Соболев вообще живой. Такой шум вокруг него поднялся. Может, ему чуть-чуть это мешает. Он в первую очередь хочет играть. Это самое главное. Играть и забивать».

Декабрь

• Гендиректор «Спартака» Цорн: «Нам предлагали Соболева. Конечно, из-за статистики эта фамилия фигурирует. Но зимой мы никого, в том числе Соболева, брать не будем».

• «Чемпионат»: «Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым

• Божович: «Соболев начинал сезон, думая только о том, как забить. И делал это очень хорошо. Когда начались слухи об уходе, у него закружилась голова. Он молодой парень, и это может выбить из колеи.

Плюс он зависимый игрок: в начале на него были классные подачи, потом мы не атаковали так хорошо и качественно, как раньше. Ему было очень сложно забивать».

Январь

• «Чемпионат»: «Динамо» согласовало трансфер Соболева. Но в борьбу за него вступил ЦСКА».

• «СЭ»: «Клуб АПЛ» может перехватить Соболева у московских команд».

• «Матч ТВ»: «Соболев подпишет контракт с ЦСКА с вероятностью 99,9 процента».

• Журналист Сергей Егоров: «ЦСКА вряд ли готов платить сопутствующие трансферу деньги (агентская комиссия 3-5 млн евро), но логично может предложить долю/комиссию от последующего трансфера».

• Sport24: «Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить документы для игры в Англии.

Согласно регламенту, легионер в АПЛ должен сыграть в 75 процентах матчей своей сборной за последние два года, если эта команда идет в четвертом или пятом десятке рейтинга ФИФА. Соболев же за сборную не провел ни одного матча.

• Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов: «Многие клубы — и российские, и зарубежные – проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд – инициатива Александра.

Позиция клуба: сохранить Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней».

• Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю».

• Агент Шандор Варга: «На меня выходили некоторые английские клубы. Спрашивали мое мнение о нем. В Англии несколько клубов сейчас ищут нападающего такого типа. Соболев действительно себя неплохо проявил в России.

Мнение автора

Соболев проводит первый полноценный сезон в РПЛ – до этого его знали только фанаты ФНЛ. Согласитесь, очень странно, что о футболисте аутсайдера (!) РПЛ (!!) говорят настолько много. А еще страннее, что человеком, проводящим первый нормальный сезон, якобы интересуются «МЮ» и «Арсенал».

(Александр Канчельскис [играл за «Юнайтед», до сих пор на связи с клубом] в октябре как раз все опровергал: «Если «МЮ» будет кем-то интересоваться из России, то мне сразу же позвонят. Мне же никто не звонил – значит, им не интересуются»).

Божович говорил правильно о том, что все эти слухи кружат Соболеву голову и мешают играть. В последних шести матчах РПЛ Соболев не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой.

Очевидно, что агенты набивают цену на Соболева, подогревая все слухами. Вот информация про «Лечче» и «Бешикташ» была похожа на правду, ее и подтверждали в «Крыльях». Про клубы АПЛ – очень сомнительно.

Все ради того, чтобы дороже продать и больше заработать с трансфера. Понятно, что Соболева таким образом навязывают клубам РПЛ. А те ведутся. Российский паспорт и голевая вспышка решают.

А каким же мощным и классным он был в начале сезона:

Соболев был медленным, чудом попал в «Томь», всегда играл за аутсайдеров. Сейчас он – главное открытие РПЛ