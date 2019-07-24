Соболев был медленным, чудом попал в «Томь», всегда играл за аутсайдеров. Сейчас он – главное открытие РПЛ

А еще его задолбали сравнения с Дзюбой.

Лучшим игроком июля в РПЛ стал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Лидерами голосования были Дзюба и Соболев – они оба за три матча сделали по четыре голевых действия: Дзюба (2 гола + 2 голевые), Соболев (3 гола + 1 голевая).



Ещe в прошлом сезоне Соболев не проходил в состав «Крыльев» и зимой уезжал в аренду в тонущий «Енисей». Сейчас он – главное открытие сезона, лучший бомбардир чемпионата и автор самого красивого мяча на старте. Парню всего 22 года.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 24, 2019

Был не нужен «Анжи», кое-как попал в «Томь»

Соболев родился и вырос в Барнауле, футбольную карьеру начал в местном «Динамо». В юношеском возрасте он так и не заинтересовал ни одного скаута команды РПЛ. Его первый тренер Александр Горбунов рассказывал, что на молодого Соболева обращали внимания скауты «Локомотива» и ЦСКА, но из-за низкой скорости не рисковали приглашать его к себе:

«Ему не хватало быстроты и силы. Высокий, ножки передвигал еле-еле. Селекционерам было же нужно, чтоб игрок стометровку за одиннадцать секунд пробегал. Сейчас-то он вырос, окреп, стал лучше. Окреп он уже во взрослом футболе. По юношам его отличала только цепкость, чувство позиции – где отскок, там и он. В профессиональных командах он оброс мышцами. И то не до конца».

Валерий Лямкин, который тренировал отца Соболева и судил матчи самого Александра, в интервью «Матч ТВ» рассказывал, каким Соболев был в юношестве:

«Для него чем сложнее игра, тем интереснее. В борьбе он вспыльчив и бесстрашен: может локоть выставить, пойти до конца в единоборствах. Бьется с первой до последней минуты – тем более, если его подзадорить. Он не из тех, на кого нужно орать. Похвала лучше его раскрывает.

За базар он не раз получал от меня желтые карточки. Как и за удары после свистка – от досады, что попал в офсайд. Я ему говорил: «Соперникам это не нравится. Тебе надо, чтобы игра дракой закончилась? Не делай так больше».

В 2015-м, когда Соболеву было 18, его пригласили на просмотр «Анжи». В махачкалинской команде он провел два сбора. Ему постоянно обещали, что скоро с ним подпишут контракт. Но в итоге никакого предложения от «Анжи» не поступило – клуб просто не вышел на связь с игроком.

Через несколько недель Соболев поехал предлагать себя «Томи». Там он тренировался с командой три месяца – без контракта, зарплаты и игровой практики. За это время клуб так и не определился, нужен ли им Соболев, и попросил приехать потренироваться, после зимних каникул.

Через месяц ему намекнули, что брать его не особо хотят. Соболев попросил один шанс в одной игре. И доказал. Вскоре он получил первый в карьере контракт в профессиональной команде.

Коротко о карьерном пути Соболева в большом футболе:

• В первой половине сезона-16/17 играл за молодежную команду «Томи».

• Зимой, когда из клуба ушли деньги и лидеры, Соболев дебютировал в РПЛ и стал основным в «Томи». Во второй половине чемпионата команда забила всего девять мячей – три из них на счету Соболева.

• «Томь» упала в ФНЛ, Соболева звали клубы РПЛ. Но он остался. А на вопрос о том, как он относится к задержкам в клубе, ответил: «Мне не надо никуда лезть. Подождать, если что, можно – сезон, полсезона. Деньги все-таки не самое главное».

• Первую половину сезона-17/18 отыграл в «Томи» (25 матчей, 6 голов), а зимой перешел в «Крылья Советов», где наконец-то раскрылся (13 матчей, 8 голов).

Плюс четыре гола в четырех матчах Кубка России, три из которых «Спартаку» и «Краснодару». Кстати, против краснодарцев Соболев за карьеру сыграл четыре матча и забил в них три гола.

• Сезон-18/19 начал в старте «Крыльев» в РПЛ (7 матчей, 1 гол). В октябре в команду пришел Миодраг Божович, при котором Соболев плотно присел на скамейку.

Зимой Соболев попросил руководство отдать его в аренду. И поехал к последней команде РПЛ. За «Енисей» Соболев сыграл 10 матчей, забил три гола и сказал, что клуб помог ему окрепнуть как футболисту РПЛ.

• Про этот сезон вы и так знаете – три гола и ассист в трех матчах. Соболев каждые 65 минут отличается голевым действием.

Так о его приходе объявляли в «Енисее»

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) February 2, 2019

Как играет

Рост Соболева – 195 сантиметров. Он всю жизнь играет в центре нападения. Наверное, вы сразу представили форварда типа Питера Крауча – типичного столба, ждущего в штрафной подач на голову. Да, Соболев хорош в единоборствах и прыжках, но он куда более разноплановый игрок, чем просто таранный форвард.

В феврале этого года, когда Соболев играл за «Енисей», автор паблика «Блокнот» и аналитик «Зенита» Никита Васюхин писал:

«У него хорошие числа в ФНЛ за Томск и «Крылья» – как в завершении, так и в касаниях в штрафной, обводках, верховых единоборствах и собранных фолах. Редкий случай, когда при таких габаритах человек имеет под 60% успешных обводок, и часто идет в этот дриблинг.

При этом он сочетает это с приличной игрой наверху, выигрывая больше 45% единоборств. Он достаточно молод и у него редкий набор навыков для игрока такого роста: к примеру, я его ставлю значительно выше Комличенко, которого мало кто видел, но все расхваливают».

Первый тренер Соболева Александр Горбунов рассказывал о его стиле игры в детстве:

«Он всегда был центральным нападающим, а если точнее – гадким утенком. Худой, длинный, вредный, бился за каждый мяч. Хорошая техническая подготовка, здорово играл головой, много забивал. Мальчишка с характером, авторитетов не признавал».

Важное качество, которое отличает Соболева от обычного столба, он демонстрирует в этом сезоне – грамотные открывания в чужой штрафной и между линиями соперника в начале атак. Если первый скилл должен быть у любого нападающего, то второй открывает больше возможностей и для форварда, и для команды, которая чаще может строить позиционные атаки, если еe нападающий хорош в подыгрыше и грамотно открывается для паса.

Не любит сравнений с Дзюбой, мечтает играть в АПЛ

После удачного старта нового сезона Соболева чаще всего сравнивают с Дзюбой. Оба – высокие, забивают и отдают, борются в чужой штрафной; оба ездили в аренды и доказывали.

Полгода назад, когда Соболева спросили, согласен ли он с таким сравнением, он ответил: «Спокойно отношусь к сравнению с Дзюбой, но считаю, что на поле мы выполняем разную работу, хотя оба высокие. Он – столб, а я более подвижный».

Это было зимой и с того момента Дзюба сильно прибавил в игре вне штрафной и стал лучшим ассистентом прошлого сезона РПЛ.

Недавно Соболева снова спросили про сходство с Дзюбой. На этот раз он ответил более сдержанно о их стилистической схожести, но четко обозначил, что ему надоели сравнения: «Если честно, мне не нравится, когда сравнивают с Дзюбой. Дзюба есть Дзюба. А я – это я. Не очень люблю такие параллели. Возможно, немного похожи по стилю. Но в целом – разные футболисты».

Соболев несколько раз говорил, что АПЛ – его любимая лига. В интервью «СЭ» он рассказал, что у него нет любимой команды в Англии – он просто мечтает там поиграть. И готов переехать в английскую лигу, даже если ему там будут платить в три раза меньше, чем в РПЛ.

Когда Соболева спросили о возможном вызове в сборной, он сказал, что об этом у него нет даже мыслей:

«Прошло всего два тура. Да, забил три мяча. Но главное – в дальнейшем показывать качественную игру. Тогда, возможно, главный тренер и позвонит. А сейчас надо работать, стабильно приносить пользу команде.

Сейчас все мысли о «Крыльях». Чтобы попасть в наши ведущие клубы, мне нужно отыграть даже не один приличный сезон, а хотя бы пару. В такие команды просто так никто не попадает».

Почитайте о других открытиях нового сезона РПЛ:

«Ростов» сильно изменился. Теперь он атакующий и зрелищный

«Краснодар» подписал монстра продвижения мяча. Он заменит Перейру