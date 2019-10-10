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  • Чернов: «Вроде бы Гончаренко лично звонил Соболеву, обозначил интерес ЦСКА»

Чернов: «Вроде бы Гончаренко лично звонил Соболеву, обозначил интерес ЦСКА»

10 октября 2019, 22:14
8

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответил на вопросы о возможном переходе партнера по команде Александра Соболева в ЦСКА.

– Роман Бабаев говорил в интервью, что летом ЦСКА пытался купить Соболева. С тобой Саша советовался?

– Мы общались на эту тему. Вроде бы Михалыч [Виктор Гончаренко] ему лично звонил, обозначил интерес от ЦСКА. Чем дальше закончилось – не знаю. Но, видимо, не договорились, раз Соболь не ушел. Думаю, Сане сейчас нет смысла что-либо менять. «Крылья Советов» – атакующая команда. Я бы даже сказал, веселая. Футбол интересный: сами играем и даем другим, много забиваем и пропускаем.

Да и Соболю, кажется, легче действовать, когда соперник не слишком на нас настраивается. В ЦСКА, понятно, ситуация другая: любой соперник отходит назад, закрывается, сидит всей командой в своей штрафной. И Сане в такой ситуации было бы сложнее себя проявить. А у нас в Самаре Соболь может и по три-четыре забивать спокойно. Просто где-то не везет. Если будет забивать еще больше – его точно в Манчестер заберут.

– Если бы Соболев спросил у вас совета насчет перехода в ЦСКА, вы бы посоветовали остаться?

– Ну почему? ЦСКА – в любом случае шаг вперед. Это топ-клуб, возможность проявить себя в еврокубках. Как не посоветовать? Просто я ему все обрисовал: как команда, как база. Соболь меня много расспрашивал. А дальше – его выбор. Думаю, Саня советуется с семьей (у него все-таки ребенок уже) в первую очередь. Мое мнение здесь будет одним из последних.

  • Чернов – воспитанник ЦСКА.
  • 23-летний футболист покинул армейский клуб минувшим летом.
  • В текущем сезоне Соболев забил 10 голов и сделал три ассиста в 13 матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Чернов Никита Соболев Александр Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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cska-62
1570747058
Если Соболеву светит АПЛ, то лучше ориентироваться на неё! Это объективно, хотя, как болельщику ЦСКА, его бы в составе я видеть не отказался...
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Yev
1570747168
Угробит парня этот гопник дёрганный.
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Niko
1570765250
Буду банален, но лучше Комличенко. Он хоть 3 сезона на хорошем уровне, а не 13 матчей
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paracetamol
1570784117
Маловата лужа коней для Соболева. Ему море нужно или даже океан!
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Дедуктор
1570793243
Краснодарским боссам бы кто то про Соболева рассказал. Именно такого форварда не хватает "быкам" чтобы занудную е...батню с мячом трансформировать в действительно атакующую игру.
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