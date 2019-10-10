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    Чернов: «Вроде бы Гончаренко лично звонил Соболеву, обозначил интерес ЦСКА»

    Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответил на вопросы о возможном переходе партнера по команде Александра Соболева в ЦСКА.

    – Роман Бабаев говорил в интервью, что летом ЦСКА пытался купить Соболева. С тобой Саша советовался?

    – Мы общались на эту тему. Вроде бы Михалыч [Виктор Гончаренко] ему лично звонил, обозначил интерес от ЦСКА. Чем дальше закончилось – не знаю. Но, видимо, не договорились, раз Соболь не ушел. Думаю, Сане сейчас нет смысла что-либо менять. «Крылья Советов» – атакующая команда. Я бы даже сказал, веселая. Футбол интересный: сами играем и даем другим, много забиваем и пропускаем.

    Да и Соболю, кажется, легче действовать, когда соперник не слишком на нас настраивается. В ЦСКА, понятно, ситуация другая: любой соперник отходит назад, закрывается, сидит всей командой в своей штрафной. И Сане в такой ситуации было бы сложнее себя проявить. А у нас в Самаре Соболь может и по три-четыре забивать спокойно. Просто где-то не везет. Если будет забивать еще больше – его точно в Манчестер заберут.

    – Если бы Соболев спросил у вас совета насчет перехода в ЦСКА, вы бы посоветовали остаться?

    – Ну почему? ЦСКА – в любом случае шаг вперед. Это топ-клуб, возможность проявить себя в еврокубках. Как не посоветовать? Просто я ему все обрисовал: как команда, как база. Соболь меня много расспрашивал. А дальше – его выбор. Думаю, Саня советуется с семьей (у него все-таки ребенок уже) в первую очередь. Мое мнение здесь будет одним из последних.

    • Чернов – воспитанник ЦСКА.
    • 23-летний футболист покинул армейский клуб минувшим летом.
    • В текущем сезоне Соболев забил 10 голов и сделал три ассиста в 13 матчах.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1001

      Genz 29 минут назад

      Не смешите, что ЦСКА для Соболева шаг вперёд. Сейчас ЦСКА шлак

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