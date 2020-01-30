«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона.

«Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока. Сегодня утром Александр прибыл в Катар на сбор красно-белых, прошел медицинское обследование и подписал контракт с нашим клубом», – сообщается на сайте московского клуба.

В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак».

Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.

Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»