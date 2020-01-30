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«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

30 января 2020, 14:37
25

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона.

«Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока. Сегодня утром Александр прибыл в Катар на сбор красно-белых, прошел медицинское обследование и подписал контракт с нашим клубом», – сообщается на сайте московского клуба.

  • В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак».
  • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
  • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (25)
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serhio80
1580386060
Добро пожаловать Александр!
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vladimir-7
1580386163
А.Соболев допрыгался. Хотел в Динамо, но туда взяли Комличенко, а значит ему там делать нечего, хотел в ЦСКА, но там взяли к Чалову Шкурина, тем более там тоже делать нечего, да еще и денег запросили за кота в мешке. Вот и остался один клуб, куда возможно перейти и видимо Цорн его устроил. Однако. не понятно спартаку-то зачем он нужен.
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все_будет_AUDI
1580390340
Что б тебе пусто было
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alll-1
1580390776
Удачи Соболеву! Вперед Спартак!!!
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нейтральныйкакникто
1580392400
Ну со Спартаком всё понятно -. усиляется и пытается подняться , с Соболевым тоже всё понятно-в нужный, для себя , момент уходит в более топовый клуб.Не понятно - на что рассчитывает Кр.Советов?. Как собираются исправлять турнирное положение? Всё решено , выход в ФНЛ, продажа игр ит.д.......?Не понятны планы руководства Кр.Советов.
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Cobold
1580394180
Этого футболёра ждёт участь Мельгарехо, ибо он выбрал клуб, где больше всего платят. Сратак всегда был и будет могилой талантливых футболистов.
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loko-the_best
1580396899
Минус карьера
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portero
1580397723
Удачи парню!!!! нужно забивать в первых играх......
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shurik45
1580405270
Шуреньтий ,спасай Спартак!
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zigbert
1580583786
Пусть у него все сложится в Спартаке. Удачи Саша!
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