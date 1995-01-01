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    «Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона.

    «Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока. Сегодня утром Александр прибыл в Катар на сбор красно-белых, прошел медицинское обследование и подписал контракт с нашим клубом», – сообщается на сайте московского клуба.

    • В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак».
    • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
    • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

    Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2014

      Борат 7 минут назад

      стыдно за хряков !
      тупо ослабили прямого конкурента за выход в фнл ...
      ну а соболева поздравляю - хорошо на бабки развёл федуна!
      пускай похрюкает за 120 лямов в год.
      гы-гы

      0
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      Рейтинг: +11280

      vladimir-7 41 минуту назад

      А.Соболев допрыгался. Хотел в Динамо, но туда взяли Комличенко, а
      значит ему там делать нечего, хотел в ЦСКА, но там взяли к Чалову
      Шкурина, тем более там тоже делать нечего, да еще и денег запросили
      за кота в мешке. Вот и остался один клуб, куда возможно перейти и
      видимо Цорн его устроил. Однако. не понятно спартаку-то зачем он нужен.

      1
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      Рейтинг: +578

      Rus9I > vladimir-7 15 минут назад

      Ударный столб, на завершении атак. + паспорт + 22 года.

      0
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      Рейтинг: +1088

      serhio80 43 минуты назад

      Добро пожаловать Александр!

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      Рейтинг: +882

      acor94 49 минут назад

      Интернсный переход. Кто же тогда в Рубин?

      0
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      Рейтинг: +1395

      klim2m > acor94 44 минуты назад

      Кокорин

      1
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      Рейтинг: +218

      Ушат Помоев 1 час назад

      Не подведи!!!

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