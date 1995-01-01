«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

стыдно за хряков !
тупо ослабили прямого конкурента за выход в фнл ...
ну а соболева поздравляю - хорошо на бабки развёл федуна!
пускай похрюкает за 120 лямов в год.
гы-гы
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона.
«Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока. Сегодня утром Александр прибыл в Катар на сбор красно-белых, прошел медицинское обследование и подписал контракт с нашим клубом», – сообщается на сайте московского клуба.
- В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак».
- Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
- Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.
Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»
Официально! Александр Соболев — новый форвард «Спартака»Аренда 22-летнего игрока рассчитана до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа.Подробнее: https://t.co/oGZdYOgR5N#Спартак #Соболев #БериВыше #Силавединстве— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 января 2020 г.