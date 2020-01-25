Дзюба сделал два ассиста в матче с «Зальцбургом»

«Зенит» в рамках товарищеского матча проиграл «Зальцбургу». Встреча проходила в Дохе и завершилась со счетом 3:6.
Нападающий Артем Дзюба поучаствовал в двух голах петербургской команды. Форвард ассистировал Йордану Осорио, а затем отдал результативную передачу Олегу Шатову.
Все голы «Зенита»:
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Источник: «Бомбардир»