Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба сделал два ассиста в матче с «Зальцбургом»

25 января 2020, 18:40
5

«Зенит» в рамках товарищеского матча проиграл «Зальцбургу». Встреча проходила в Дохе и завершилась со счетом 3:6.

Нападающий Артем Дзюба поучаствовал в двух голах петербургской команды. Форвард ассистировал Йордану Осорио, а затем отдал результативную передачу Олегу Шатову.

Все голы «Зенита»:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зальцбург Зенит Дзюба Артем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1579976776
ЛОЛ
Ответить
knikos
1579977539
Вообще пока не готов . Впрочем как и другие игроки. Понятно , на фоне "физики" много не побегаешь ...
Ответить
helllacoste
1579978968
WOW!! целых 2 ассиста, какой молодец!! заголовок новости - топ, неважно кто забил, важно что именно великий Дзюбакка помогал.. как же надоело..
Ответить
paracetamol
1580026937
А чё не забил?
Ответить
СМЕРШiРУ
1580032176
Залцьбург 6 раз нагнул Зенит и Дзюбу с его ассистами!!!!!!!!!!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+