Дзюба сделал два ассиста в матче с «Зальцбургом»

«Зенит» в рамках товарищеского матча проиграл «Зальцбургу». Встреча проходила в Дохе и завершилась со счетом 3:6.

Нападающий Артем Дзюба поучаствовал в двух голах петербургской команды. Форвард ассистировал Йордану Осорио, а затем отдал результативную передачу Олегу Шатову.

Все голы «Зенита»:

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