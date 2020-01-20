90min: «Спартак» готов продать Айртона Лукаса за 7-8 миллионов. «Сантос» планирует сбить цену

Технологическая новостная платформа, производящая интернет-контент для различных футбольных лиг. Контент генерируется пользователями в соответствии с принципами гражданской журналистики. Компания базируется в Лондоне. Первый сайт был запущен в 2011 году под названием FTBpro.com.