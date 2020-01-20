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  • 90min: «Спартак» готов продать Айртона Лукаса за 7-8 миллионов. «Сантос» планирует сбить цену

90min: «Спартак» готов продать Айртона Лукаса за 7-8 миллионов. «Сантос» планирует сбить цену

20 января 2020, 13:37
39

Переговоры «Спартака» и «Сантоса» по бразильскому защитнику Айртону Лукасу продолжатся, сообщает 90min.com.

«Спартак» готов рассмотреть вариант с продажей футболиста за 7-8 миллионов евро. «Сантос» хотел взять бразильца в аренду, однако планирует провести очередные переговоры, чтоб снизить цену.

  • Айртон выступает за «Спартак» с 2018 года.
  • В этом сезоне 22-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Terra: «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона

Источник: 90min.com

Технологическая новостная платформа, производящая интернет-контент для различных футбольных лиг. Контент генерируется пользователями в соответствии с принципами гражданской журналистики. Компания базируется в Лондоне. Первый сайт был запущен в 2011 году под названием FTBpro.com.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Сантос Айртон
Комментарии (39)
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Skull_Boy
1579517365
Ой, а сколько криков то было крутой защитник и после того, как фаны Флу стали посты писать - Спасибо Спартак, что купили бревно - ржал я долго, пора уже своих ставить, а не шлаг заграничный скупать и тогда зачем кормить рты в молодежке и в фармах
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Boeung777
1579522347
Плохой или хороший, не важно. Важно то, что на его место вообще некого ставить.
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rash1959
1579525066
Конкурентов слева на бровке у него сейчас нет совсем. Тедеско подучит его уму разуму. Почему на продажу?
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Rus9I
1579525324
Нормальный защитник, способный поддержать и разогнать атаку. Тем более, ему всего 22 года. Я думаю он прибавит и тогда можно задуматься о продаже в Европу. А вся эта шумиха по поводу аренды, скорее всего кому то выгодно. Либо контракт побольше выбить, либо для рекламы.
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subbotaspartak
1579527205
Бежит, обыгрывает, отдаёт... И кто его продаёт?
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seth343
1579527430
Нельзя его продавать, а то дыра будет в обороне...
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серега кашин
1579529532
ну если его продадут или отдадут в аренду то будет полный пи..дец, а грош цена такому руководству
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erma
1579530805
Айртон - один из немногих в Спартаке, кто умеет играть в футбол.Он очень быстр, энергичен, пашет по всей линии как трактор с турбонадувом. Если его отдадут меньше чем за 15, то в Спартаке либо дураки, либо вредители. Ему бы еще партнеров нормальных.
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paracetamol
1579531440
Один из лучших и продать...?!
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zigbert
1579612122
Правильно, будем продавать Айртона ,хотя в обороне и так есть слабые места. Требуется усиление в лице правого защитника. С продажей Айртона возникнут проблемы и в без того слабой обороне команды. Другое дело если у него самого есть желание покинуть Спартак.
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