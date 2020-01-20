90min: «Спартак» готов продать Айртона Лукаса за 7-8 миллионов. «Сантос» планирует сбить цену

Переговоры «Спартака» и «Сантоса» по бразильскому защитнику Айртону Лукасу продолжатся, сообщает 90min.com.
«Спартак» готов рассмотреть вариант с продажей футболиста за 7-8 миллионов евро. «Сантос» хотел взять бразильца в аренду, однако планирует провести очередные переговоры, чтоб снизить цену.
- Айртон выступает за «Спартак» с 2018 года.
- В этом сезоне 22-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Terra: «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона
Источник: 90min.com
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