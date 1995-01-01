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    90min: «Спартак» готов продать Айртона Лукаса за 7-8 миллионов. «Сантос» планирует сбить цену

    Переговоры «Спартака» и «Сантоса» по бразильскому защитнику Айртону Лукасу продолжатся, сообщает 90min.com.

    «Спартак» готов рассмотреть вариант с продажей футболиста за 7-8 миллионов евро. «Сантос» хотел взять бразильца в аренду, однако планирует провести очередные переговоры, чтоб снизить цену.

    • Айртон выступает за «Спартак» с 2018 года.
    • В этом сезоне 22-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    Terra: «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона

    Источник: 90min.com

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии25
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      Рейтинг: +4762

      subbotaspartak 2 минуты назад

      Бежит, обыгрывает, отдаёт...
      И кто его продаёт?

      0
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      Рейтинг: +11302

      vka1970 5 минут назад

      Специально такую сумму зарядили, чтобы отстали, так что это нормально.Так многие клубы делают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      Rus9I 33 минуты назад

      Нормальный защитник, способный поддержать и разогнать атаку. Тем более, ему всего 22 года.
      Я думаю он прибавит и тогда можно задуматься о продаже в Европу.

      А вся эта шумиха по поводу аренды, скорее всего кому то выгодно. Либо контракт побольше выбить, либо для рекламы.

      3
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      Рейтинг: +799

      seth343 34 минуты назад

      Молодцы, кто согласен со мной...

      1
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      Рейтинг: +1304

      rash1959 37 минут назад

      Конкурентов слева на бровке у него сейчас нет совсем. Тедеско подучит его уму разуму. Почему на продажу?

      3
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      Рейтинг: +9043

      Диктор 47 минут назад

      Мне нравится Айртон

      2
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    • ...
      Рейтинг: +799

      seth343 1 час назад

      Скорость норм, бровку не всегда, но держит, напрягает оборону соперника, иногда пробивает в створ, лучше пока на его позицию все равно не кого нет...

      2
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      Рейтинг: +1294

      Boeung777 1 час назад

      Плохой или хороший, не важно. Важно то, что на его место вообще некого ставить.

      3
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      Рейтинг: +7096

      derrik2000 > Boeung777 43 минуты назад

      А это уже вопрос к селекционной службе и непосредственно к Федуну.

      0
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      Рейтинг: +168

      моэм 1 час назад

      Айртон - игрок вполне приличного класса … может он "не вписывается" в схемы Тедеско...хотя я думаю что тут скорее желание Цорна "навариться" на продаже и ещё больше навариться на покупке замены.

      2
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      Рейтинг: +799

      seth343 1 час назад

      Мне лично нравится Айртон

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