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Terra: «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона

19 января 2020, 17:42
15

«Спартак» отклонил предложение «Сантоса» по аренде защитника Айртона Лукаса.

По информации источника, бразильский клуб хотел арендовать Айртона сроком на один год, а также разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока, однако московский клуб не согласился с этими условиями.

  • Айртон выступает за «Спартак» с 2018 года.
  • В этом сезоне 22-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: Terra

Многофункциональная интернет-компания со штаб-квартирой в Испании и офисами в 16-ти странах Южной Америки. 

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Спартак Айртон
Комментарии (15)
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serhio80
1579445273
Очень странное предложение, интересно на что расчитывали)
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Добрый Бобер
1579447097
А он что, "Спартаку" не нужен?
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vka1970
1579447842
Такую корову не дам ни кому Такая корова нужна самому.........
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DOCTOR PENALTY
1579450600
Какая ещё аренда? У самих дел по горло... Предложите им Джано и пусть они используют его фамилию по полной программе.
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Диктор
1579450851
Все правильно.
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erma
1579451138
Свою коровенку не дам никому, такая корова нужна самому!
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derrik2000
1579452497
Не. Вот если бы купили или, на худой конец, 100% зарплаты выплачивали, ещё куда ни шло. А, вот, интересно, согласен ли САМ Айртон на аренду в Сантос? Хотя, чего я рассуждаю? Конечно согласен! Вот только как бы он после такого отказа Спартака Сантосу не стал саботировать на поле...
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zigbert
1579459981
Айртон игрок основного состава. Конечно Сантосу такая аренда была бы выгодна. Хорошо еще руководство не пошло на такой глупый шаг.
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Hektor 84
1579472481
Бразилы прикалываются. Взять в аренду еще и зарплату приплатите)))
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