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    Terra: «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона

    «Спартак» отклонил предложение «Сантоса» по аренде защитника Айртона Лукаса.

    По информации источника, бразильский клуб хотел арендовать Айртона сроком на один год, а также разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока, однако московский клуб не согласился с этими условиями.

    • Айртон выступает за «Спартак» с 2018 года.
    • В этом сезоне 22-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Terra

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    19.01.2020 17:42
    Комментарии16
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      Рейтинг: +22649

      gol_kak_sokol 55 минут назад

      Айртон, когда старается, у него неплохо получается, но часто играет по настроению и недорабатывает в обороне. После очередной такой игры, надо, чтобы кто-то дал 3,14здюлей в порядке воспитания.

      0
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      Рейтинг: +75189

      zigbert 2 часа назад

      Айртон игрок основного состава. Конечно Сантосу такая аренда была бы выгодна. Хорошо еще руководство не пошло на такой глупый шаг.

      2
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      Рейтинг: +7084

      derrik2000 > zigbert 1 час назад

      "Айртон игрок основного состава."

      Я правильно понял, что тихий саботаж как тренировок, так и игр со стороны Айртона ты исключил?
      Бразилы - они ведь такие... "душевно ранимые"...
      Судя по его играм за Спартак, паря себе на уме. По-бразильски.

      1
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      Рейтинг: +75189

      zigbert > derrik2000 1 час назад

      О его саботаже пока не слышал. Никого лучшего на его место не вижу. Если же он снизит к себе требовательность ,то все это отразится в игре. Тут уж все будет зависеть от тренера. Продолжать его ставить в состав или сажать на лавку.

      0
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      Рейтинг: +995

      serhio80 > derrik2000 1 час назад

      Жано на таких условиях понятно, хоть как заберите) игрок основы в аренду без обязательств по выкупу, еще и часть зарплаты платить?) бразилы чето попутали)

      0
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      Рейтинг: +7084

      derrik2000 4 часа назад

      Не. Вот если бы купили или, на худой конец, 100% зарплаты выплачивали, ещё куда ни шло.
      А, вот, интересно, согласен ли САМ Айртон на аренду в Сантос?
      Хотя, чего я рассуждаю?
      Конечно согласен!
      Вот только как бы он после такого отказа Спартака Сантосу не стал саботировать на поле...

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      Рейтинг: +2254

      erma 4 часа назад

      Свою коровенку не дам никому, такая корова нужна самому!

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      Рейтинг: +9036

      Диктор 4 часа назад

      Все правильно.

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      Рейтинг: +15399

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Какая ещё аренда? У самих дел по горло... Предложите им Джано и пусть они используют его фамилию по полной программе.

      2
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      Рейтинг: +1353

      alarm 5 часов назад

      стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +2291

      Павелий > alarm 5 часов назад

      Смени пластинку!

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      ...
      Рейтинг: +7084

      derrik2000 > alarm 4 часа назад

      Урр-р-ра-а-а-а-а!
      Снова на арене старый добрый alarm! )))))))))))))))))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +20554

      VVM1964 > derrik2000 1 час назад

      У тебя пропущено слово - между старый и добрый должно быть " глупый " ну или синонимы )))

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      Рейтинг: +11293

      vka1970 5 часов назад

      Такую корову не дам ни кому
      Такая корова нужна самому.........

      1
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      Рейтинг: +3959

      Добрый Бобер 5 часов назад

      А он что, "Спартаку" не нужен?

      2
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      Рейтинг: +995

      serhio80 6 часов назад

      Очень странное предложение, интересно на что расчитывали)

      4
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