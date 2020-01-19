Terra: «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона

«Спартак» отклонил предложение «Сантоса» по аренде защитника Айртона Лукаса.

По информации источника, бразильский клуб хотел арендовать Айртона сроком на один год, а также разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока, однако московский клуб не согласился с этими условиями.