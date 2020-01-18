Милевский: «Я бы пригласил себя в киевское «Динамо». Помог бы команде в раздевалке и на поле»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский считает, что он еще способен принести пользу своему бывшему клубу киевскому «Динамо».

«С учетом того, как я провел последний сезон, если бы я был тренером «Динамо», то пригласил бы себя в команду. И было бы неважно, попадал бы я в стартовый состав или нет. Я бы разговаривал с ребятами, пытался бы им чем-то помочь.

Может быть, я бы не успевал за темпом, когда выходил. Я ж не знаю, какой темп сейчас в чемпионате Украины. Но то, что я бы помог команде, это сто процентов. В раздевалке и на поле», – сказал Милевский.

35-летний форвард выступал за «Динамо» Киев с 2002 по 2013 год.

В прошлом розыгрыше чемпионата Белоруссии Милевский забил четыре гола и сделал восемь ассистов в 26 матчах.

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