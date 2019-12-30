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    Милевский: «Я бы пригласил себя в киевское «Динамо». Помог бы команде в раздевалке и на поле»

    Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский считает, что он еще способен принести пользу своему бывшему клубу киевскому «Динамо».

    «С учетом того, как я провел последний сезон, если бы я был тренером «Динамо», то пригласил бы себя в команду. И было бы неважно, попадал бы я в стартовый состав или нет. Я бы разговаривал с ребятами, пытался бы им чем-то помочь.

    Может быть, я бы не успевал за темпом, когда выходил. Я ж не знаю, какой темп сейчас в чемпионате Украины. Но то, что я бы помог команде, это сто процентов. В раздевалке и на поле», – сказал Милевский.

    • 35-летний форвард выступал за «Динамо» Киев с 2002 по 2013 год.
    • В прошлом розыгрыше чемпионата Белоруссии Милевский забил четыре гола и сделал восемь ассистов в 26 матчах.

    Милевский: «Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Я адекватный человек»

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    18.01.2020 10:00
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15389

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      В Рубин тебе надо, с Игнатьевым побазарь в раздевалке на интересующую тему.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 13 часов назад

      Темп в чемпе Украины еще медлительней чем у нас. О чем он говорит? О чемпионате среди алкашей?

      -1
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