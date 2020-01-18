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  • Милевский: «Я бы пригласил себя в киевское «Динамо». Помог бы команде в раздевалке и на поле»

Милевский: «Я бы пригласил себя в киевское «Динамо». Помог бы команде в раздевалке и на поле»

18 января 2020, 10:00
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский считает, что он еще способен принести пользу своему бывшему клубу киевскому «Динамо».

«С учетом того, как я провел последний сезон, если бы я был тренером «Динамо», то пригласил бы себя в команду. И было бы неважно, попадал бы я в стартовый состав или нет. Я бы разговаривал с ребятами, пытался бы им чем-то помочь.

Может быть, я бы не успевал за темпом, когда выходил. Я ж не знаю, какой темп сейчас в чемпионате Украины. Но то, что я бы помог команде, это сто процентов. В раздевалке и на поле», – сказал Милевский.

  • 35-летний форвард выступал за «Динамо» Киев с 2002 по 2013 год.
  • В прошлом розыгрыше чемпионата Белоруссии Милевский забил четыре гола и сделал восемь ассистов в 26 матчах.

Милевский: «Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Я адекватный человек»

Источник: YouTube-канал «Вацко Live»
Белоруссия. Высшая лига Украина. Премьер-лига Динамо-Брест Динамо К Милевский Артем
Комментарии (2)
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Hektor 84
1579336273
Темп в чемпе Украины еще медлительней чем у нас. О чем он говорит? О чемпионате среди алкашей?
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DOCTOR PENALTY
1579354584
В Рубин тебе надо, с Игнатьевым побазарь в раздевалке на интересующую тему.
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