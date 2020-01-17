Милевский: «Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Я адекватный человек»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский не согласен, что он алкоголик. При этом украинец не отрицает: выпить любит.

«Очень часто задавался вопросом, почему меня называют алкоголиком. Это немножко бесит и раздражает. Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Что значит — алкоголик?

Алкоголики — это люди, которые ходят и собирают бутылки по Крещатику. Недавно по переходу шeл, смотрю, там люди просто спят, бомжуют. Вот это алкаши. А посмотрите, как выгляжу я. Я что, похож на алкоголика? Сижу, адекватно разговариваю, адекватно всe знаю, адекватно стал чемпионом Белоруссии. Я знаю, что делать. Я адекватный человек. Какой я алкоголик? Не хочу даже знать людей, которые так думают и говорят. Конечно, я могу не употреблять алкоголь», – заверил футболист.