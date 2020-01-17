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  • Милевский: «Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Я адекватный человек»

Милевский: «Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Я адекватный человек»

17 января 2020, 21:59
7

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский не согласен, что он алкоголик. При этом украинец не отрицает: выпить любит.

«Очень часто задавался вопросом, почему меня называют алкоголиком. Это немножко бесит и раздражает. Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Что значит — алкоголик?

Алкоголики — это люди, которые ходят и собирают бутылки по Крещатику. Недавно по переходу шeл, смотрю, там люди просто спят, бомжуют. Вот это алкаши. А посмотрите, как выгляжу я. Я что, похож на алкоголика? Сижу, адекватно разговариваю, адекватно всe знаю, адекватно стал чемпионом Белоруссии. Я знаю, что делать. Я адекватный человек. Какой я алкоголик? Не хочу даже знать людей, которые так думают и говорят. Конечно, я могу не употреблять алкоголь», – заверил футболист.

  • Милевский – действующий чемпион Белоруссии.
  • В Бресте украинец выступает с 2017 года (с перерывом на 2018-2019 годы).
  • Милевский трижды брал чемпионат Украины.

Источник: YouTube-канал «Вацко Live»
Украина. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Милевский Артем
Комментарии (7)
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Hektor 84
1579288193
Алкоголик ни когда себя таким не прихнает
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Hektor 84
1579288225
Не признает
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Dark_Soul
1579288350
Еще ни один алкоголик не признался в том, что он алкоголик)
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mihail200606
1579291035
Все алкаши и наркоманы так говорят)) и думают, что все контролируют..
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Lester84
1579293186
Да на рожу свою в зеркале посмотрел бы. Пропитая уже некуда
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regbiN
1579357466
Вот в натуре алкоголик
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С-Пб on-line
1579425254
Причём здемь собирать бутылки и алкоголик? Ау, различай термины
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