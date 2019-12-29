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    Милевский: «Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Я адекватный человек»

    Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский не согласен, что он алкоголик. При этом украинец не отрицает: выпить любит.

    «Очень часто задавался вопросом, почему меня называют алкоголиком. Это немножко бесит и раздражает. Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Что значит — алкоголик?

    Алкоголики — это люди, которые ходят и собирают бутылки по Крещатику. Недавно по переходу шeл, смотрю, там люди просто спят, бомжуют. Вот это алкаши. А посмотрите, как выгляжу я. Я что, похож на алкоголика? Сижу, адекватно разговариваю, адекватно всe знаю, адекватно стал чемпионом Белоруссии. Я знаю, что делать. Я адекватный человек. Какой я алкоголик? Не хочу даже знать людей, которые так думают и говорят. Конечно, я могу не употреблять алкоголь», – заверил футболист.

    • Милевский – действующий чемпион Белоруссии.
    • В Бресте украинец выступает с 2017 года (с перерывом на 2018-2019 годы).
    • Милевский трижды брал чемпионат Украины.

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    17.01.2020 21:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4656

      Lester84 9 часов назад

      Да на рожу свою в зеркале посмотрел бы. Пропитая уже некуда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6593

      mihail200606 9 часов назад

      Все алкаши и наркоманы так говорят)) и думают, что все контролируют..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +90

      Dark_Soul 10 часов назад

      Еще ни один алкоголик не признался в том, что он алкоголик)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +707

      Hektor 84 10 часов назад

      Не признает

      0
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      Рейтинг: +707

      Hektor 84 10 часов назад

      Алкоголик ни когда себя таким не прихнает

      0
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