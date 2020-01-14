Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    «Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол». Опубликованы фото Сетьена времен работы в сборной России

    Портал Beach Soccer Russia в инстаграме опубликовал фотографии периода работы главного тренера«Барселоны» Кике Сетьена в сборной России по пляжному футболу.

    «А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых начинал свою карьеру в пляжном футболе, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной России в 2005-2006 годах?! Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол!» – говорится в подписи к посту.

    Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

    text

    Публикация от text (@beachsoccerrussia)

    Источник: инстаграм BSRussia

    Beach Soccer Russia - российский портал о пляжном футболе. Аудитория в инстаграме - 10,1 тыс. подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2020 12:45
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 19:53

      Ну вот теперь министр спорта скажет что мы в России тренера для Барселоны подготовили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3949

      Добрый Бобер 14 января, 13:47

      Ого! Прикольно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2997

      dinar7777dinar 14 января, 13:21

      )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1790

      Axe111 14 января, 12:51

      ФАНТАСТИКА

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13496

      bset 14 января, 12:46

      Что ж Писарев в топ-тренеры тогда не выбился?.. Видать плохо старался...

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru