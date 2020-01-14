«Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол». Опубликованы фото Сетьена времен работы в сборной России

Портал Beach Soccer Russia в инстаграме опубликовал фотографии периода работы главного тренера«Барселоны» Кике Сетьена в сборной России по пляжному футболу.

«А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых начинал свою карьеру в пляжном футболе, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной России в 2005-2006 годах?! Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол!» – говорится в подписи к посту.

В понедельник «Барса» объявила о назначении Сетьена на должность главного тренера.

Сетьен ранее возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.

Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?