Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол». Опубликованы фото Сетьена времен работы в сборной России

«Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол». Опубликованы фото Сетьена времен работы в сборной России

14 января 2020, 12:45
5

Портал Beach Soccer Russia в инстаграме опубликовал фотографии периода работы главного тренера«Барселоны» Кике Сетьена в сборной России по пляжному футболу.

«А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых начинал свою карьеру в пляжном футболе, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной России в 2005-2006 годах?! Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол!» – говорится в подписи к посту.

Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

text

Публикация от text (@beachsoccerrussia)

Источник: инстаграм BSRussia

Beach Soccer Russia - российский портал о пляжном футболе. Аудитория в инстаграме - 10,1 тыс. подписчиков.

Испания. Примера Барселона Россия Сетьен Энрике
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1578995198
Что ж Писарев в топ-тренеры тогда не выбился?.. Видать плохо старался...
Ответить
Axe111
1578995472
ФАНТАСТИКА
Ответить
dinar7777dinar
1578997283
)))
Ответить
Добрый Бобер
1578998870
Ого! Прикольно!
Ответить
Hektor 84
1579020814
Ну вот теперь министр спорта скажет что мы в России тренера для Барселоны подготовили.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+