«Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол». Опубликованы фото Сетьена времен работы в сборной России

Портал Beach Soccer Russia в инстаграме опубликовал фотографии периода работы главного тренера«Барселоны» Кике Сетьена в сборной России по пляжному футболу.
«А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых начинал свою карьеру в пляжном футболе, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной России в 2005-2006 годах?! Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол!» – говорится в подписи к посту.
- В понедельник «Барса» объявила о назначении Сетьена на должность главного тренера.
- Сетьен ранее возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.
Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?
Источник: инстаграм BSRussia
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