Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?


    3.6
    Голосов: 11
    14.01.2020 12:09
    Играет в шахматы, фанатеет от Кройфа, умеет обыгрывать «Реал».

    В середине сезона «Барселона» внезапно поменяла тренера. Команда играет в ЛЧ и лидирует в Примере, но вместо Вальверде все равно взяли Энрике Сетьена.

    Сетьен известен по двум сезонам в «Бетисе», где он с первой попытки попал в шестерку Примеры и вышел в Лигу Европы, но к 61 году он ни разу не работал в топ-клубе.

    Самый важный вопрос. Сетьен – временный тренер?

    Все указывает на то, что да. Во-первых, сейчас уже не секрет, что Хави был главным кандидатом на замену Вальверде. К Сетьену обратились, когда Хави отказался возглавлять команду именно сейчас – но не исключено, что он передумает через полгода.

    Второй аргумент – это сам срок контракта. Он описывается формулой 0,5+1+1. То есть в конце каждого сезона у «Барсы» будет возможность расторгнуть контракт.

    Именно с этой точки зрения выбор Сетьена очень странный, потому что он больше тактик, чем мотиватор. Мы не верим, что за полгода без предсезонки он поменяет игру настолько, что это принесет конкретные результаты. Тем более, что с игроками уровня Месси, Суареса и Гризманна он еще не работал.

    С другой стороны – все шансы задержаться у него тоже есть. Не зря же в контракте предусмотрели формулу продления не только в конце этого, но и в конце следующего сезона. А значит, руководство вполне рассматривает вариант, при котором услуги Хави (и любого другого тренера) в ближайшие пару лет не понадобятся вообще.

    Для чего берут Сетьена?

    Глобальных претензий к Вальверде две – провалы в ЛЧ и скучная игра на поле. Для первой цели Сетьен выглядит максимально неподходящим кандидатом в краткосрочном периоде: достаточно сказать, что он вообще ни разу не тренировал команду из ЛЧ. В прошлом сезоне с «Бетисом» он участвовал в Лиге Европы и даже вышел из группы с первого места, но в первом же противостоянии плей-офф с «Ренном» вылетел из турнира – общий счет 4:6.

    Сетьена подписали именно для того, чтобы он улучшил игру. «Многие просто хотят, чтобы твоя команда выигрывала, – говорит Сетьен. – Их не особо волнует, как это произойдет. Меня это волнует, и я сразу сказал это «Бетису», когда вел с ним переговоры. Я сказал: «Вы знаете, кто я такой, что я собираюсь сделать, и если вас это не устраивает, то лучше найдите другого тренера».

    Без сомнений, то же самое он сказал и «Барселоне», но его ради этого и брали. Философия Сетьена построена на «Барселоне» Кройфа – похожую схему с тремя защитниками он выбрал в «Бетисе». «На поле я старался свободно двигаться и играть в свою игру, и только когда увидел «Барселону» Кройфа, я начал понимать, как все на самом деле работает, – рассказывает Сетьен. – Моя игровая модель основана на максимальном владении мячом. Если у вас есть мяч, никто не может забить вам гол, если вы, конечно, сами его не отправите в сетку. И игроки гораздо больше любят играть с мячом, чем бегать за ним».

    Что еще нужно знать о Сетьене?

    • Сетьен – большой фанат шахмат. Именно из них Сетьен взял свои главные качества – терпеливость, аналитическое мышление и эмоциональный контроль. «Еще шахматы позволяют посмотреть на все под другим углом. Шахматы – это не о том, где фигуры стоят сейчас, а о том, где они будут через несколько ходов». Сетьен даже играл в шахматы с Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым.

    • Серхио Бускетс подарил Сетьену футболку с автографом и подписью «Для Кике с любовью и восхищением вашим взглядом на футбол. Всего наилучшего вам». Сам Сетьен тоже часто хвалил игроков «Барсы» и называл Месси лучшим игроком планеты.

    • Самым сложным в футболе он называет взаимоотношения с фанатами. «Конечно, во всех клубах есть болельщики, которые не понимают, зачем ты что-то делаешь и зачем это нужно. Они заинтересованы только в том, чтобы команда выигрывала. Для меня это самое сложное в этой профессии».

    • Сетьен – единственный тренер за десять лет, кто выиграл гостевые матчи не только у «Барселоны», но и у «Реала». При этом «Реал» на «Бернабеу» он обыгрывал дважды. Вот так он описывает эти матчи: «Чтобы выиграть здесь, вы должны страдать, ваш вратарь должен тащить все мячи, но при этом надо понимать, что они – команда с большими слабостями, которыми можно пользоваться».

    Что еще нужно знать об увольнении Вальверде

    Вальверде сделал «Барсу» трусливой и однотипной. Теперь его увольняют

    «Барса» и «Реал» – разочарование. Тренеры нервничают, лидеры не тащат

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO, Zumapress / Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 11
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      Маленький 18 часов назад

      Хави не хочет в барсу, пока дружбаны играют еще, а руководству надо успокоить болельщиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9152

      Cules2013 14 января, 17:09

      Поживём-увидим. Многих нахваливают загодя, а потом и вспоминать бывает, что не хочется, так всё плохо вышло. На таком уровне абы кого не берут, у каждого есть хоть какие-то достижения и крепкая база.
      Радует, что у Сетьена очень богатый опыт и видение атакующего футбола в барселонском стиле. А вот, как пойдёт на деле, это мы уже скоро увидим.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +216

      trudovik > Cules2013 20 часов назад

      поживем увидим. Мне хочется верить, что с новым тренером барса будет атаковать мощнее и интереснее. А то всё через Лёню =(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1692

      giluxa1963 14 января, 17:08

      барса сливает сезон

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9152

      Cules2013 > giluxa1963 14 января, 17:09

      она бы его слила, если бы оставила Вальверде, а так появился шанс на трофеи.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9153

      DeStar 14 января, 16:05

      да по сути просто разницы нет, вальверде уволили бы не сейчас, но летом точно, так что по сути это лишь маленький ход от руководства барсы и мизерный, но все же шанс новому тренеру, он хотя бы попытается поменять игру барсы( удмаю именно на это и расчет при смене тренера, не трофеи, а именно изменение игры) за ту же ла лигу барса будет бороться и с тем и с тем тренером, да и выиграет скорее всего, а в лч вальверде не мог... Не думаю что на тренера ставку делают, да это видно и по контракту, что его взяли так, доиграть сезон. авось выиграет лч и ла лагу например, ну тогда оставят , или игра станет шикарной вдруг, чисто.. подписание тренера на " вдруг" ,но зато он ставит не плохой футбол, с бетисом было хорошо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Sterh 14 января, 14:27

      Бабангида этот - автор статьи, что ли?)) Или откуда этот немотивированный минус взялся?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Sterh 14 января, 12:56

      "В середине сезона «Барселона» внезапно поменяла тренера"
      Дальше даже читать не хотел. Если для автора увольнение Вальверде стало "внезапным"...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1419

      Dizayner > Sterh 15 января, 08:42

      ну внезапно в том плане, что Барса аж с 2003 года не меняет тренера по ходу сезона, то есть автор по всей видимости хотел указать на этот момент

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      Sterh > Dizayner 15 января, 09:20

      Ну хз.. Может быть..
      Но было бы правильнее как-то понятнее выразиться. Потому что внезапное увольнение тренера воспринимается как - "этого ничто не предвещало, вся общественность была удивлена"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1419

      Dizayner > Sterh 15 января, 09:23

      согласен, просто не так выразился. просто вся общественность ожидала, что его уволят в конце сезона, дадут доработать этот сезон, потому что даже при ужасной игре результаты не были такими уж грустными

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru