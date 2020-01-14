Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

Играет в шахматы, фанатеет от Кройфа, умеет обыгрывать «Реал».

В середине сезона «Барселона» внезапно поменяла тренера. Команда играет в ЛЧ и лидирует в Примере, но вместо Вальверде все равно взяли Энрике Сетьена.

Сетьен известен по двум сезонам в «Бетисе», где он с первой попытки попал в шестерку Примеры и вышел в Лигу Европы, но к 61 году он ни разу не работал в топ-клубе.

Самый важный вопрос. Сетьен – временный тренер?

Все указывает на то, что да. Во-первых, сейчас уже не секрет, что Хави был главным кандидатом на замену Вальверде. К Сетьену обратились, когда Хави отказался возглавлять команду именно сейчас – но не исключено, что он передумает через полгода.

Второй аргумент – это сам срок контракта. Он описывается формулой 0,5+1+1. То есть в конце каждого сезона у «Барсы» будет возможность расторгнуть контракт.

Именно с этой точки зрения выбор Сетьена очень странный, потому что он больше тактик, чем мотиватор. Мы не верим, что за полгода без предсезонки он поменяет игру настолько, что это принесет конкретные результаты. Тем более, что с игроками уровня Месси, Суареса и Гризманна он еще не работал.

С другой стороны – все шансы задержаться у него тоже есть. Не зря же в контракте предусмотрели формулу продления не только в конце этого, но и в конце следующего сезона. А значит, руководство вполне рассматривает вариант, при котором услуги Хави (и любого другого тренера) в ближайшие пару лет не понадобятся вообще.

Для чего берут Сетьена?

Глобальных претензий к Вальверде две – провалы в ЛЧ и скучная игра на поле. Для первой цели Сетьен выглядит максимально неподходящим кандидатом в краткосрочном периоде: достаточно сказать, что он вообще ни разу не тренировал команду из ЛЧ. В прошлом сезоне с «Бетисом» он участвовал в Лиге Европы и даже вышел из группы с первого места, но в первом же противостоянии плей-офф с «Ренном» вылетел из турнира – общий счет 4:6.

Сетьена подписали именно для того, чтобы он улучшил игру. «Многие просто хотят, чтобы твоя команда выигрывала, – говорит Сетьен. – Их не особо волнует, как это произойдет. Меня это волнует, и я сразу сказал это «Бетису», когда вел с ним переговоры. Я сказал: «Вы знаете, кто я такой, что я собираюсь сделать, и если вас это не устраивает, то лучше найдите другого тренера».

Без сомнений, то же самое он сказал и «Барселоне», но его ради этого и брали. Философия Сетьена построена на «Барселоне» Кройфа – похожую схему с тремя защитниками он выбрал в «Бетисе». «На поле я старался свободно двигаться и играть в свою игру, и только когда увидел «Барселону» Кройфа, я начал понимать, как все на самом деле работает, – рассказывает Сетьен. – Моя игровая модель основана на максимальном владении мячом. Если у вас есть мяч, никто не может забить вам гол, если вы, конечно, сами его не отправите в сетку. И игроки гораздо больше любят играть с мячом, чем бегать за ним».

Что еще нужно знать о Сетьене?

• Сетьен – большой фанат шахмат. Именно из них Сетьен взял свои главные качества – терпеливость, аналитическое мышление и эмоциональный контроль. «Еще шахматы позволяют посмотреть на все под другим углом. Шахматы – это не о том, где фигуры стоят сейчас, а о том, где они будут через несколько ходов». Сетьен даже играл в шахматы с Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым.

• Серхио Бускетс подарил Сетьену футболку с автографом и подписью «Для Кике с любовью и восхищением вашим взглядом на футбол. Всего наилучшего вам». Сам Сетьен тоже часто хвалил игроков «Барсы» и называл Месси лучшим игроком планеты.

• Самым сложным в футболе он называет взаимоотношения с фанатами. «Конечно, во всех клубах есть болельщики, которые не понимают, зачем ты что-то делаешь и зачем это нужно. Они заинтересованы только в том, чтобы команда выигрывала. Для меня это самое сложное в этой профессии».

• Сетьен – единственный тренер за десять лет, кто выиграл гостевые матчи не только у «Барселоны», но и у «Реала». При этом «Реал» на «Бернабеу» он обыгрывал дважды. Вот так он описывает эти матчи: «Чтобы выиграть здесь, вы должны страдать, ваш вратарь должен тащить все мячи, но при этом надо понимать, что они – команда с большими слабостями, которыми можно пользоваться».

Что еще нужно знать об увольнении Вальверде

Вальверде сделал «Барсу» трусливой и однотипной. Теперь его увольняют

«Барса» и «Реал» – разочарование. Тренеры нервничают, лидеры не тащат