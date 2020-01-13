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    Вальверде сделал «Барсу» трусливой и однотипной. Теперь его увольняют


    3
    Голосов: 16
    13.01.2020 20:00
    Странно, что только сейчас.

    UPD: Это текст написан после вылета «Барсы» в полуфинале ЛЧ от «Ливерпуля». После него Вальверде проработал еще восемь месяцев. Сегодня несколько авторитетных источников написали: клуб увольняет Вальверде.

    Во многом увольнение связано с причинами, которые описаны в этом тексте. Людей, связанных с «Барсой», задолбала серая игра команды.

    «Барселона» никогда не была такой прагматичной

    С уходом Гвардиолы «Барса» начала отход от фирменного стиля. С Вилановой, Мартино и Энрике команда поступательно стала меньше прессинговать и владеть мячом. А с Вальверде окончательно изменилась. Он делает с «Барселоной» всe то, что ненавидит Пеп: отказывается от прессинга, обороняется владением и играет с двумя центральными полузащитниками.

    Уже второй год в важных матчах «Барса» чаще использует схему 4-4-2. Эта формация предполагает глубокие позиции вингеров, отсутствие прессинга (Месси и Суарес ходят пешком без мяча) и отказ от острого владения. Вчера вместо Коутиньо тренер выпустил Семеду и, по сути, стал играть с двумя защитниками на одном фланге. А вместо Видаля – бразильца Артура для лучшего контроля матча. Обе замены – попытка засушить и успокоить игру. Обе были сделаны уже при счeте 3:0.

    Вальверде понимал, что не может полагаться на позиционные атаки, поэтому до конца ставил на контригру. Всe потому, что сейчас у «Барселоны» нет атакующей системы. Команда полагается на импровизацию и индивидуальное мастерство атакующих игроков.

    Ещe никогда в истории «Барса»…

    ... не была настолько зависима от Месси

    Практически все атаки этой «Барселоны» строятся на гениальности Лео. Он никогда не был настолько стоячим, когда его команда без мяча. И никогда не был настолько вовлечeн в игру, когда «Барса» с мячом. Каждый тренер «Барселоны» придумывал для Месси роль, которая скрывала его недостатки в обороне и не ломала позиционную игру команды в атаке. При Вальверде же Месси играет так, как хочет. Может опуститься за мячом хоть на свою половину поля и занять чью-то позицию. Партнерам приходится подстраиваться под хаотичное движение капитана.

    Даже вчера Лео атаковал практически в одиночку. Всего «Барса» нанесла восемь ударов по воротам – инопланетянин поучаствовал в каждом: сам пробил пять раз и отдал три передачи под удар.

    Конечно, зависеть от Месси – не худший расклад для любого клуба. К тому же в каждой линии у тебя есть по одному лучшему игроку мира на своей позиции (Тер Стеген, Альба, Бускетс, Месси). И такая зависимость (плюс не забываем про прагматизм) дают результат на дистанции и против команд классом ниже. Поэтому в чемпионате «Барса» без проблем второй год подряд берeт чемпионство. И уверенно выходит в плей-офф ЛЧ. Но уже традиционно ломается об неудобного соперника.

    Большие проблемы «Барселона» Вальверде испытывает против агрессивных команд, которые навязывают ей свою игру и давят характером. Так было с «Ромой» в прошлом году. С «Бетисом» и «Вильярреалом» (поражение и ничья) в этом сезоне. То же произошло и вчера против «Ливерпуля».

    Каждая из команд навязала прессинг, отняла у «Барсы» контроль над игрой и с разной успешностью перекрыла Месси. Играя в 4-4-2 (как это было и вчера) у команды мало опций для выхода из-под прессинга, отсюда проблемы «Барселоны» против прессингующих команд. Плюс ментальность тренера (а Вальверде очень осторожный) передаeтся команде. Когда осторожного, любящего спокойствие человека, ставят в экстремальные условия – он плывeт. Так вчера и поплыла вся команда. Это признал сам тренер.

    Он должен уйти?

    Вальверде даeт результат. За неполные два года испанец взял с командой четыре титула. Но с ним «Барселона» не просто изменила свою идеологию. Она стала трусливой. Или всe-таки прагматичной? Наверное истина тут: когда команда побеждает – она прагматична. Проигрывает – труслива.

    Руководители клуба должны понять, что для них важнее: стабильность и победы в чемпионате или вечные ценности, которые они потеряли в последние годы. На самом деле, это настоящая дилемма. Интересно, как клуб еe решит.

    И ещe про вчерашний матч:

    Вейналдум – боец. Он играет с диареей и мотивирует своих фразой: «Если не забьешь, ты дерьмо»

    Две минуты, которые подарили нам чудо

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 16
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    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84

      MU 007 14 января 2020, 17:42

      Странно, что не увольняют новостников БОМБАРДИРА, новости читать противно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103

      badzan 14 января 2020, 12:01

      Вообще такой тренер это не уровень Барселоны,ее исполнителей.С них можно выживать больше,чем они показывают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 14 января 2020, 11:41

      Все слишком зациклено на Месси, и на данный момент ни один тренер не
      сможет эту проблему разрешить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 14 января 2020, 01:10

      нууу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 14 мая 2019, 10:06

      Он действительно дает результат.
      Да, игроки сами про...фукали гол с углового.
      Но эта РАСТЕРЯННОСТЬ действительно передается от тренера.
      Ну второй год подряд Барса вылетает после победы с разницей в 3 гола! Это уже не случайность.
      Это очевидно - он не может настроить команду. Морально.
      Спасибо ему за работу, но пора уходить. Нам нужна Лига Чемпионов.

      3
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 13 мая 2019, 15:17

      Игра, конечно, ухудшилась. Философия игры изменилась в худшую сторону.

      1
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      Рейтинг: +182

      Dosya85 12 мая 2019, 14:20

      конечно тренер виноват. он же не подсказал что арнольд так угловой разыграет. пике с тер штегеном до сих пор ждут когда ливерпуль угловой подаст.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dosya85 13 января 2020, 21:16

      пусть ждут как и блюве лч !

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +104

      itarnmag 11 мая 2019, 08:04

      Очень плохо,когда команда становится чемпионом за много туров до конца чемпионата и может оставшиеся игры проводить вполсилы.У нее неизбежно происходит спад в игре.Обратите внимание,что в обоих финалах еврокубков оказались только английские клубы,которые вынуждены пахать до последнего тура,так как там еще ничего не ясно.А у "Барселоны",кроме всего прочего,состав сейчас слабее,чем несколько лет назад

      0
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 10 мая 2019, 12:10

      Когда Барса выигрывает , то это заслуга Месси , а когда проигрывает , то виноваты Вальверде и Каутиньо ! Это сказал бразилец Роналдо !
      Барселона , как и Реал нуждается в глубокой перестройке . Вот только Реал это понял только с уходом Криштиану , а Барселона не смогла понять это до сих пор !
      Строить свою игру под Месси - это путь в никуда !

      2
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Alan_15 13 января 2020, 21:17

      да да да да месси виноват ну ! что мешает другим забивать как суарес? не неси чушь !

      -2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 9 мая 2019, 18:19

      Да, очень жаль Барселону. Но статья по существу! Нельзя отказываться от своей идеологии, терять лицо команды. А у Барселоны оно уникальное. Хоть его и сотворил гений Гвардиолы - в "Мансити" повторить это он не смог (и тем более не смог в Баварии). Поэтому лучшее, что было возможно - это его сохранять, и подбирать футболистов, которые могли этот стиль сохранять. А на деле происходит все наоборот. И так постепенно команда потеряет свой стиль. Который держится теперь уже только на Месси.

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