«Барса» и «Реал» – разочарование. Тренеры нервничают, лидеры не тащат

Команды нервничают на старте сезона.

Что там у «Барселоны»

Вчера «Барса» проиграла «Гранаде». Сказочный провал. За матч команда нанесла восемь ударов, в створ попал лишь Месси (один раз). Чтобы вы понимали всю безнадегу ситуации: Месси провел на поле всего тайм и, как говорил Эрнесто Вальверде, он еще не близок даже к половине от пика своей формы.

2 победы, 2 поражения, одна ничья, всего 7 очков и 7 место после пяти туров – худший старт «Барселоны» за 25 лет. Более того, уже четыре матча подряд в Ла Лиге «Барса» пропускает минимум 2 мяча – такого не было с 2009 года.

Даже Вальверде публично признает отвратительную форму команды. Так он прокомментировал поражение от «Гранады»: «Я зол. Мы не заслуживали победы. Нас уничтожили, они могли забить больше».

Или как Вальверде говорит о зависимости результата «Барсы» от Месси: «В игре с «Боруссией» Месси выглядел хорошо несмотря на то, что ранее не играл. Мы надеемся, что он наберет форму и даст нам результаты».

Кошмары на поле плавно переносятся в раздевалку. Де Йонг лайкнул комментарий, в котором болельщик призывает Вальверде уйти, но потом удалил лайк (нет ощущения дежавю?). Карлос Аленья публично возмущается тем, что его вывели из стартового состава: говорит, что на это не было никаких причин и что виноват в этом только тренерский штаб.

Колумнист Goal Марк Дойл плавно подводит тему к главной проблеме – она скрывается в Эрнесто Вальверде. «Барса» потратила 255 миллионов евро, взяла двух звезд мирового уровня (окей, Де Йонг – восходящая звезда), и в этом недостаток Вальверде, по мнению Дойла. Вальверде просто не знает, как правильно реализовывать потенциал «Барсы», плюс у него сложности с игрой в отсутствие Месси. Дойл отмечает, что в этом случае «Барселона» сильно теряет в атаке, а, следовательно, страдает и результат.

Что случилось с «Реалом»

Статистика «Реала» в чемпионате Испании чуть лучше положения «Барселоны»: после четырех туров (матч с «Севильей» в запасе) у него две ничьи и два поражения. Но есть два фактора, которые смущают. Первый – во всех встречах в Ла Лиге «Реал» пропускал (суммарно – шесть голов). Второй – лигочемпионский сезон Мадрид начал ужасно, проиграв «ПСЖ» – 0:3.

О проблемах в «Реале» лучше всех рассказал Ник Райт, журналист Sky Sports. Он выделяет три проблемы:

• Зидан так и не получил игрока уровня Роналду, Месси и Неймара. Азар – топ, но он приехал в «Реал» в отвратительной форме (Marca говорит, что был лишний вес – 6 килограмм) и до сих пор не разыгрался. В тот момент, когда Зидану и «Реалу» везло, в великолепной форме был КриРо. Райт считает, что сейчас ситуация была бы иначе, если бы в составе Зидана летом оказался Неймар или Мбаппе.

• У Зидана есть разногласия с некоторыми игроками. Главная история связана с Бэйлом, которого «Реал» летом предлагал всем топ-клубам Европы, но почему-то оставил в запасе. Райт отмечает, что, возможно, у Зидана натянутые взаимоотношения с другими футболистами. Например, с Куртуа, который показывает отвратительную игру на старте сезона.

• Самая банальная – большинство футболистов «Реала» не вошли в сезон: Кроос, Куртуа, Бэйл, Азар. Отсюда и небольшая результативность с вялой игрой.

ESPN делится инсайдом: лидеры «Реала» сомневаются в Зидане, считают, что он не способен принести клубу ту же пользу, что и до его ухода из команды. Сам же Зидан спокойно реагирует на все слухи о своей отставке: «Я чувствую себя уверенно. Я научился никогда не отступать и работать до последнего момента. Не думаю об уходе. Меня не беспокоит то, что я слышу о Моуринью. Я вернулся, потому что мне понравился новый проект. И вот я здесь, и я буду стараться».

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