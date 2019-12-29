Холанд: «С самого начала я хотел перейти именно в «Боруссию», играть в футбол в невероятной атмосфере Дортмунда»

Форвард Эрлинг Холанд прокомментировал переход из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию».

«Я провел интенсивные переговоры с руководством «Боруссии». Особенно много общался с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и главным тренером команды Люсьеном Фавром. С самого начала я хотел перейти именно сюда, чтобы пройти этот маршрут и играть в футбол в невероятной атмосфере Дортмунда перед более чем 80 тысячами болельщиков. Я уже горю этим», – сказал Холанд.