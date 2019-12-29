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  • Холанд: «С самого начала я хотел перейти именно в «Боруссию», играть в футбол в невероятной атмосфере Дортмунда»

Холанд: «С самого начала я хотел перейти именно в «Боруссию», играть в футбол в невероятной атмосфере Дортмунда»

29 декабря 2019, 18:23

Форвард Эрлинг Холанд прокомментировал переход из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию».

«Я провел интенсивные переговоры с руководством «Боруссии». Особенно много общался с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и главным тренером команды Люсьеном Фавром. С самого начала я хотел перейти именно сюда, чтобы пройти этот маршрут и играть в футбол в невероятной атмосфере Дортмунда перед более чем 80 тысячами болельщиков. Я уже горю этим», – сказал Холанд.

  • В воскресенье «Боруссия» объявила о подписании с 19-летним норвежцем контракта до 2024 года.
  • Transfermarkt сообщил, что «Боруссия» заплатит за Холанда 22 миллиона.

Источник: Официальный сайт «Боруссии»
Германия. Бундеслига Австрия. Бундеслига Боруссия Д Зальцбург Холанд Эрлинг
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