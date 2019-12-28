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  • Мусаев – об оценке «Краснодара» за первую часть сезона: «Где-то между «четвeркой с минусом» и «тройкой с плюсом»

Мусаев – об оценке «Краснодара» за первую часть сезона: «Где-то между «четвeркой с минусом» и «тройкой с плюсом»

28 декабря 2019, 11:44
4

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил оценку своей команде за первую часть сезона 2019/20.

«Если по пятибалльной шкале, то где-то между «четвeркой с минусом» и «тройкой с плюсом». Когда в межсезонье столкнулись с известными сложностями – уходом и травмами ключевых футболистов, – изначально понимали, что сезон получится очень непростым.

Если резюмировать вкратце: в чемпионате мы на втором месте, ровно прошли всю дистанцию, этим результатом довольны. Но вылет из Кубка России и еврокубков сильно расстраивает», – сказал Мусаев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (4)
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Кузьмич на трибуне
1577527973
Если быть честным , то четыре с минусом больше подходит , чем три с плюсом. Учитывая факт травмы Классона , Газинского и Кабелья , потеря Мамаева. Таких непредвиденных обстоятельств не учитывать нельзя. Могли конечно и лучше выступить. Но оставим все эти причины и примем самооценку как достойное понимание своего результата.
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Lester84
1577528167
Это он видимо своей работе оценку ставил
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житель СПб
1577559418
Объективно - самая "романтичная" команда Лиги, и самая искренняя. Жаль, что не все у них получилось. Пока... Удачи им!
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Hektor 84
1577561676
Интересно а Галицкий какую оценку поставил
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