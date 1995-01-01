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    Мусаев – об оценке «Краснодара» за первую часть сезона: «Где-то между «четвeркой с минусом» и «тройкой с плюсом»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил оценку своей команде за первую часть сезона 2019/20.

    «Если по пятибалльной шкале, то где-то между «четвeркой с минусом» и «тройкой с плюсом». Когда в межсезонье столкнулись с известными сложностями – уходом и травмами ключевых футболистов, – изначально понимали, что сезон получится очень непростым.

    Если резюмировать вкратце: в чемпионате мы на втором месте, ровно прошли всю дистанцию, этим результатом довольны. Но вылет из Кубка России и еврокубков сильно расстраивает», – сказал Мусаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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