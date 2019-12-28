Мусаев – об оценке «Краснодара» за первую часть сезона: «Где-то между «четвeркой с минусом» и «тройкой с плюсом»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил оценку своей команде за первую часть сезона 2019/20.

«Если по пятибалльной шкале, то где-то между «четвeркой с минусом» и «тройкой с плюсом». Когда в межсезонье столкнулись с известными сложностями – уходом и травмами ключевых футболистов, – изначально понимали, что сезон получится очень непростым.

Если резюмировать вкратце: в чемпионате мы на втором месте, ровно прошли всю дистанцию, этим результатом довольны. Но вылет из Кубка России и еврокубков сильно расстраивает», – сказал Мусаев.

«Краснодар» набрал 35 очков в 19 турах РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» – 10 баллов.

В ЛЕ южане заняли третье место в группе с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

Из Кубка России команду Мусаева выбил «Нижний Новгород» в 1/16 финала.

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