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    Мусаев: «Сафонов – голкипер уровня сборной России. Причeм уже давно»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об уровне игры вратаря своей команды Матвея Сафонова.

    «Сафонов провeл три матча в Лиге чемпионов – два против «Порту» и один против «Олимпиакоса». Он играл также с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором» в трeх стартовых турах Лиги Европы. Имеем шесть матчей с очень сильными соперниками, поэтому нельзя утверждать, что на международном уровне он не выступает.

    Далее. Матвей выходил против «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива». Это тоже команды высокого уровня, против которых он наиграл множество матчей. Поэтому я вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы оценить футболиста на основе увиденного. Как и в том, что он не был задействован в последних трeх играх Лиги Европы. Разве они повлияли бы на его оценку как вратаря?

    Сафонов – голкипер уровня сборной России? Считаю, что да. Причeм уже давно», – сказал Мусаев.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара», за основу дебютировал 13 августа 2017 года.
    • В текущем сезоне он провел 24 матча в составе южан во всех турнирах и пропустил 34 гола.

    Мусаев – о судейских ошибках против «Краснодара»: «Привыкли. Ничего нового»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1615

      Бухбух 1 час назад

      Если бы меньше косячил, давно бы в сборной был.

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      Рейтинг: +3531

      Рубинище 1 час назад

      При усаче в сборной его не будет скорее всего.

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