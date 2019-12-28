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  • Мусаев: «Определяющим фактором неудачи российских клубов в еврокубках стали кадровые сложности»

Мусаев: «Определяющим фактором неудачи российских клубов в еврокубках стали кадровые сложности»

28 декабря 2019, 09:13
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Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал провальное выступление клубов РПЛ в еврокубковых турнирах сезона-2019/20.

  • По итогам группового этапа «Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, а «Краснодар» и ЦСКА – из Лиги Европы.
  • Тульский «Арсенал» и «Спартак» выбыли из ЛЕ еще в отборочных раундах.
  • Впервые за 18 лет российских команд не будет в еврокубках весной.

«Моe мнение таково: определяющим фактором стали кадровые сложности. У ЦСКА большие, просто огромные проблемы с составом возникли на старте еврокампании. «Локомотив», наоборот, потерял всех своих лидеров в концовке, отсутствовала чуть ли не половина команды.

Та же история и с нами. Когда играли важнейшие матчи с «Олимпиакосом» в отборе Лиги чемпионов, не могли рассчитывать на Ари, Мартыновича и Кабелья, травмированного в начале первой игры с греками. А равноценных замен не нашлось.

Плюс фактор длинного сезона: к концу года периодические потери случались у всех из-за повреждений или карточек. Эпидемия травм как раз и не позволила выступить российским клубам так, как в прошлые годы.

Я считаю, что нет никакой системной проблемы, о которой сейчас громко говорят на каждом углу. Просто в конкретный сезон таково стечение обстоятельств. А в следующие годы, уверен, всe будет намного лучше», – сказал Мусаев.

Мусаев – о судейских ошибках против «Краснодара»: «Привыкли. Ничего нового»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (2)
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Бухбух
1577520664
Так сказал, как-будто у Ваших соперников проблем не было вообще. Например, у Эспаньола ...
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Ковастер
1577555600
Что то много стало сложностей с приходом Мусаева на должность (даже не знаю как назвать эту должность, то ли главный , но не главный, то ли старший но не старший, толи тренер , но только с трибуны). Как то непонятно резко решил уйти Гранквист, непонятно как резко избавились от Окриашвили, взвыл Куэва и ушёл, за ним последовала чехарда с Перейрой( то не в заявке, то не в основе, то в основе но с заменой)и в конце концов Маур плюнул , доработал контракт и уехал. Теперь чехарда с контрактами Вани и Шапи. Самое смешное, что у Скопинцева был зарплата на порядок выше чем у Игнатьева , а продали Скопинцева в два раза дешевле , чем Игнатьева. А где тогда логика?
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