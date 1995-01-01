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    Мусаев: «Определяющим фактором неудачи российских клубов в еврокубках стали кадровые сложности»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал провальное выступление клубов РПЛ в еврокубковых турнирах сезона-2019/20.

    • По итогам группового этапа «Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, а «Краснодар» и ЦСКА – из Лиги Европы.
    • Тульский «Арсенал» и «Спартак» выбыли из ЛЕ еще в отборочных раундах.
    • Впервые за 18 лет российских команд не будет в еврокубках весной.

    «Моe мнение таково: определяющим фактором стали кадровые сложности. У ЦСКА большие, просто огромные проблемы с составом возникли на старте еврокампании. «Локомотив», наоборот, потерял всех своих лидеров в концовке, отсутствовала чуть ли не половина команды.

    Та же история и с нами. Когда играли важнейшие матчи с «Олимпиакосом» в отборе Лиги чемпионов, не могли рассчитывать на Ари, Мартыновича и Кабелья, травмированного в начале первой игры с греками. А равноценных замен не нашлось.

    Плюс фактор длинного сезона: к концу года периодические потери случались у всех из-за повреждений или карточек. Эпидемия травм как раз и не позволила выступить российским клубам так, как в прошлые годы.

    Я считаю, что нет никакой системной проблемы, о которой сейчас громко говорят на каждом углу. Просто в конкретный сезон таково стечение обстоятельств. А в следующие годы, уверен, всe будет намного лучше», – сказал Мусаев.

    Мусаев – о судейских ошибках против «Краснодара»: «Привыкли. Ничего нового»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: -33

      Аденн 8 минут назад

      ага, особенно у ФК Бомжевик, у них ни денег нет, ни игроков на три состава. бу-га-га

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