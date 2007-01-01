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    Мусаев – о судейских ошибках против «Краснодара»: «Привыкли. Ничего нового»

    Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поговорил о судействе. По словам специалиста, арбитры чаще ошибаются против южан, чем в его пользу.

    «Если посмотрите статистику, результативных ошибок судей против «Краснодара» набралось гораздо больше, чем в пользу. И когда твоя команда раз за разом недосчитывает очков по причине решений арбитров, а тебе просто говорят: «Извините, мы ошиблись», — это не может не вызывать недовольство. Но мы привыкли к этому. Ничего нового», – сказал Мусаев.

    Источник: «Чемпионат»

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