Мусаев – о судейских ошибках против «Краснодара»: «Привыкли. Ничего нового»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поговорил о судействе. По словам специалиста, арбитры чаще ошибаются против южан, чем в его пользу.

«Если посмотрите статистику, результативных ошибок судей против «Краснодара» набралось гораздо больше, чем в пользу. И когда твоя команда раз за разом недосчитывает очков по причине решений арбитров, а тебе просто говорят: «Извините, мы ошиблись», — это не может не вызывать недовольство. Но мы привыкли к этому. Ничего нового», – сказал Мусаев.