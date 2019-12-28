Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мусаев – о судейских ошибках против «Краснодара»: «Привыкли. Ничего нового»

Мусаев – о судейских ошибках против «Краснодара»: «Привыкли. Ничего нового»

28 декабря 2019, 01:42
5

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поговорил о судействе. По словам специалиста, арбитры чаще ошибаются против южан, чем в его пользу.

«Если посмотрите статистику, результативных ошибок судей против «Краснодара» набралось гораздо больше, чем в пользу. И когда твоя команда раз за разом недосчитывает очков по причине решений арбитров, а тебе просто говорят: «Извините, мы ошиблись», — это не может не вызывать недовольство. Но мы привыкли к этому. Ничего нового», – сказал Мусаев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Brabus71
1577498767
Нужно играть... в Европе тоже судейство?
Ответить
paracetamol
1577511827
Судьи в основном морковские, чего еще ждать. Не мытьем, так катанием устраняют конкурента.
Ответить
Mazai-NN
1577514578
Это он так "мягко" озвучил народную поговорку - Нас е..ут а мы крепчаем...
Ответить
Бухбух
1577521208
А почему он не говорит об ошибках в пользу Краснодара?
Ответить
Hektor 84
1577561113
Много ныть стал. Если провалит конец сезона Галицкий его уберет.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+