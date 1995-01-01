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    РФС объявил об отставке Егорова

    РФС на своем сайте сообщил об увольнении главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

    Егоров покинул пост по собственному желанию.

    «Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах», – сказал глава РФС Александр Дюков.

    • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    «Чемпионат»: РФС в ближайшее время уволит Егорова


    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2198

      Masteralex 50 секунд назад

      и Дюкова следом!

      0
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      Рейтинг: +11565

      Garrincha58 2 минуты назад

      один ушёл придёт такой же можно подумать что то изменится так же как и президенты РФС приходят и уходят,а воз и ныне там

      1
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      Рейтинг: +1841

      SunRomeS 4 минуты назад

      Подарочек на Новый Год!!! ))) Ура, Ура, Урааааа!

      0
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      Рейтинг: +11565

      Garrincha58 > SunRomeS 1 минуту назад

      а это ты наверное пожелание Деду Морозу написял малчишка

      0
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      Рейтинг: +2243

      Ubuntu 6 минут назад

      Ура! Дождались

      0
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      Рейтинг: +1017

      Стаz 6 минут назад

      Опаньки

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