РФС объявил об отставке Егорова

РФС на своем сайте сообщил об увольнении главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

Егоров покинул пост по собственному желанию. Также сообщается, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства предполагает разделение ДСИ на два департамента –судейства и инспектирования.

«Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах», – сказал глава РФС Александр Дюков.

Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

«Чемпионат»: РФС в ближайшее время уволит Егорова