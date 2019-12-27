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РФС объявил об отставке Егорова

27 декабря 2019, 14:39
39

РФС на своем сайте сообщил об увольнении главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

Егоров покинул пост по собственному желанию. Также сообщается, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства предполагает разделение ДСИ на два департамента –судейства и инспектирования.

«Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах», – сказал глава РФС Александр Дюков.

  • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

«Чемпионат»: РФС в ближайшее время уволит Егорова

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Дюков Александр Егоров Александр
Комментарии (39)
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Ubuntu
1577446830
Ура! Дождались
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SunRomeS
1577446951
Подарочек на Новый Год!!! ))) Ура, Ура, Урааааа!
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Garrincha58
1577447031
один ушёл придёт такой же можно подумать что то изменится так же как и президенты РФС приходят и уходят,а воз и ныне там
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vladimir-7
1577449153
Признали, что Е.Л.Гинер был прав. А Егорова нужно наградить именным пистолетом, чтобы он мог застрелиться и это будет справедливо.
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Lester84
1577449617
А штрафы или уголовные дела будут?
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zritelx
1577450993
Ну сколько лжи и лицемерия как в нашей политике так и в спорте- по собственному желанию, но ведь все прекрасно понимают что завалил он работу - два клуба только довольны его работой- один знаем точно, но а второй его филиал по всей видимости. Почему нельзя по формулировке- утрата доверия и профнепригодность, всем же все понятно было бы, а тут Дюков еще и заявляет , что его положительный опыт работы будем использовать- молодых судей в регионах готовить будет для премьер-лиге. Да, нарочно не придумаешь, с одного кресла в другое, значит свой он человек в доску, поставленные задачи может хорошо выполнять. Не правильно Дюков начинает работу на высокой должности.
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derrik2000
1577451197
Это всё показуха. Ну, сняли Егорова, И ЧТО? Поставят другого, такого же "пластилинового" и жадного до денег. Первый раз, что ли? (((
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VVM1964
1577454624
Прям как Ельцин под новый год - " Я устал , я ухожу " , с новым годом )))
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Чец
1577458064
Теперь переведут в ЖКХ по надзору за канализацией. В общем,как все у нас в стране, еще орден дадут за заслуги перед газпромом.
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zigbert
1577467257
Если его опыт будет использован и в дальнейшем ,то ничего хорошего ждать не придется.
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