Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Чемпионат»: РФС в ближайшее время уволит Егорова

27 декабря 2019, 14:15
10

По информации «Чемпионата», глава департамента судейства РФС Александр Егоров в ближайшее время покинет свой пост.

Решение в РФС относительно дальнейшей судьбы Егорова уже принято. Формальности будут улажены в течение нескольких дней.

  • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»

Дюков: «РФС примет решение по Егорову после оценки его работы судейским комитетом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lester84
1577445513
Егоров - сделал дело, гуляй смело!
Ответить
Mazai-NN
1577445766
Гинера реабилитируют?
Ответить
absent32
1577445905
С Новым Годом?)))
Ответить
SunRomeS
1577445976
Ой, неужели поняли, что с Егоровым их скоро вообще уважать перестали бы. Только сливать его гораздо раньше надо было, а не устраивать клоунаду.
Ответить
Mister_Tomsk
1577446015
Ну что зениту на судил, можно и на отдых)
Ответить
AZ
1577446535
Даже интересно стало, чем Егоров связан с Зенитом) не особо просто за РПЛ слежу..
Ответить
Plyash
1577447431
Ему бы лет на пять в солнечный Магадан прокатиться,да куда там с нашей системой.
Ответить
geroin161
1577522095
А вслед за Егоровым захватите Карасёва и Безбородова
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+