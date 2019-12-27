«Чемпионат»: РФС в ближайшее время уволит Егорова

По информации «Чемпионата», глава департамента судейства РФС Александр Егоров в ближайшее время покинет свой пост.

Решение в РФС относительно дальнейшей судьбы Егорова уже принято. Формальности будут улажены в течение нескольких дней.

Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

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