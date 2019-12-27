«Чемпионат»: РФС в ближайшее время уволит Егорова

По информации «Чемпионата», глава департамента судейства РФС Александр Егоров в ближайшее время покинет свой пост.
Решение в РФС относительно дальнейшей судьбы Егорова уже принято. Формальности будут улажены в течение нескольких дней.
- Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
- В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.
Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»
Дюков: «РФС примет решение по Егорову после оценки его работы судейским комитетом»
Источник: «Чемпионат»