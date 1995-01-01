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    «Чемпионат»: РФС в ближайшее время уволит Егорова

    По информации «Чемпионата», глава департамента судейства РФС Александр Егоров в ближайшее время покинет свой пост.

    Решение в РФС относительно дальнейшей судьбы Егорова уже принято. Формальности будут улажены в течение нескольких дней.

    • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»

    Дюков: «РФС примет решение по Егорову после оценки его работы судейским комитетом»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15

      Питерский князь 4 минуты назад

      Ставте Дюкова.
      :))))
      И мы в шоколаде!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1449

      AZ 11 минут назад

      Даже интересно стало, чем Егоров связан с Зенитом) не особо просто за РПЛ слежу..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1109

      Mister_Tomsk 20 минут назад

      Ну что зениту на судил, можно и на отдых)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1841

      SunRomeS 20 минут назад

      Ой, неужели поняли, что с Егоровым их скоро вообще уважать перестали бы. Только сливать его гораздо раньше надо было, а не устраивать клоунаду.

      0
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      Рейтинг: +2020

      absent32 22 минуты назад

      С Новым Годом?)))

      0
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      Рейтинг: +4567

      Mazai-NN 24 минуты назад

      Гинера реабилитируют?

      2
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      Рейтинг: +4608

      Lester84 28 минут назад

      Егоров - сделал дело, гуляй смело!

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