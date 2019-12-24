Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Дюков: «РФС примет решение по Егорову после оценки его работы судейским комитетом»

    Дюков: «РФС примет решение по Егорову после оценки его работы судейским комитетом»

    Глава РФС Александр Дюков сообщил, что судейский комитет союза оценит работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

    «Мы идем по пути формализации нашей работы. В конце декабря–начале января будет дана оценка работы Егорова. На основании рекомендации судейского комитета будет приниматься решение исполкомом. Как только судейский комитет подведет итоги и даст рекомендации, исполком будет принимать решение. Следующее заседание исполкома состоится в феврале, но при необходимости можем собраться и раньше», — сказал Дюков.

    • Егоров занимает свой пост с 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2019 16:36
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LOKOfanatik19
    1577194888
    Насрать всем то судьи косячат, походу реально уже всем насрать там сверху... Пусть терпят, щас закон выйдет, то нельзя про судей говорить и все станет сразу норм )))
    Ответить
    1999biovedsa
    1577199602
    Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ---- https://blu.vn/sblog
    Ответить
    ologreds
    1694987666
    numo594172
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+