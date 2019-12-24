Дюков: «РФС примет решение по Егорову после оценки его работы судейским комитетом»

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что судейский комитет союза оценит работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Мы идем по пути формализации нашей работы. В конце декабря–начале января будет дана оценка работы Егорова. На основании рекомендации судейского комитета будет приниматься решение исполкомом. Как только судейский комитет подведет итоги и даст рекомендации, исполком будет принимать решение. Следующее заседание исполкома состоится в феврале, но при необходимости можем собраться и раньше», — сказал Дюков.

Егоров занимает свой пост с 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»