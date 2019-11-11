Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал критику со стороны клубов в адрес судейства на матчах РПЛ.

«Руководство РФС нам дало время до конца года на исправление ситуации, мы работаем. Надеюсь, что у нас все получится», – сказал Егоров.

По его словам, сейчас только шесть судей имеют право работать с системой видеопомощи арбитрам (VAR).

«У нас сейчас проходит заключительный этап в программе подготовки и лицензирования очередной группы арбитров VAR. Они сейчас в Сочи на финале юношеского турнира. На данный момент только шесть арбитров могут работать на VAR. Сколько будет работать, зависит от того, сколько арбитров сдадут экзамен.

Стараюсь посещать почти все матчи в Москве. Если нужно посмотреть на молодого арбитра, езжу на вторую лигу. Разбираем с другими членами департамента по несколько матчей, потом после тура просматриваем под запись, обсуждаем спорные моменты. После тура всегда вместе обсуждаем игры», – рассказал Егоров.

Егоров занимает свой пост с 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

Егоров: «Кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки?»



