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  • Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»

Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»

11 ноября 2019, 16:45
25

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал критику со стороны клубов в адрес судейства на матчах РПЛ.

«Руководство РФС нам дало время до конца года на исправление ситуации, мы работаем. Надеюсь, что у нас все получится», – сказал Егоров.

По его словам, сейчас только шесть судей имеют право работать с системой видеопомощи арбитрам (VAR).

«У нас сейчас проходит заключительный этап в программе подготовки и лицензирования очередной группы арбитров VAR. Они сейчас в Сочи на финале юношеского турнира. На данный момент только шесть арбитров могут работать на VAR. Сколько будет работать, зависит от того, сколько арбитров сдадут экзамен.

Стараюсь посещать почти все матчи в Москве. Если нужно посмотреть на молодого арбитра, езжу на вторую лигу. Разбираем с другими членами департамента по несколько матчей, потом после тура просматриваем под запись, обсуждаем спорные моменты. После тура всегда вместе обсуждаем игры», – рассказал Егоров.

  • Егоров занимает свой пост с 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

Егоров: «Кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки?»


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (25)
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InterMilLano1908
1573480832
Как раз успеют синит чемпионом сделать
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radist_21
1573481699
Я очень хочу,чтобы эту егоровскую банду кто нибудь в утиль отправил!
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Чец
1573482094
Горбатого могила исправит, если судья идиот, то это навсегда.
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vka1970
1573482945
А если не получится Егоров нам расскажет очередную сказку про новое исправление ситуации, про то как они работают и вновь понадеется, что у них всё получится.Всё как всегда.Главное пообещать.
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Ушат Помоев
1573483690
Получится у Зенита стать чемпионом благодаря судьям ибо игры у них совсем нет!
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SIRIUS 2002
1573484162
Судья всегда три-два-раз...никогда не будет хорошо, судья человек-а не робот!!
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vladimir-7
1573485949
Судьи четко выполняют указания главы департамента судейства РФС А. Егорова, а тот получает требования президента РФС, кто должен быть чемпионом России, а кто вторым и третьим в чемпионате России. При этом все они остаются в тени, а продолжают ругать только исполнителей этих указаний, вся эта связка работает так, как она считает нужно им и ...
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Olymp2
1573488212
Хватит, что бы обеспечить зене чемпионство
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Рубинище
1573505213
Нормального судейства не ждите до конца года.
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ilichkadr
1573539514
" сейчас только шесть судей имеют право работать с системой видеопомощи арбитрам (VAR)"!? Для того, чтобы получить право смотреть в ящик, надо иметь лицензию? Охренеть........теперь всё понятно.
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