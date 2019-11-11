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    Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал критику со стороны клубов в адрес судейства на матчах РПЛ.

    «Руководство РФС нам дало время до конца года на исправление ситуации, мы работаем. Надеюсь, что у нас все получится», – сказал Егоров.

    По его словам, сейчас только шесть судей имеют право работать с системой видеопомощи арбитрам (VAR).

    «У нас сейчас проходит заключительный этап в программе подготовки и лицензирования очередной группы арбитров VAR. Они сейчас в Сочи на финале юношеского турнира. На данный момент только шесть арбитров могут работать на VAR. Сколько будет работать, зависит от того, сколько арбитров сдадут экзамен.

    Стараюсь посещать почти все матчи в Москве. Если нужно посмотреть на молодого арбитра, езжу на вторую лигу. Разбираем с другими членами департамента по несколько матчей, потом после тура просматриваем под запись, обсуждаем спорные моменты. После тура всегда вместе обсуждаем игры», – рассказал Егоров.

    • Егоров занимает свой пост с 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    Егоров: «Кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки?»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10315

      vladimir-7 3 минуты назад

      Судьи четко выполняют указания главы департамента судейства РФС
      А. Егорова, а тот получает требования президента РФС, кто должен быть
      чемпионом России, а кто вторым и третьим в чемпионате России. При
      этом все они остаются в тени, а продолжают ругать только исполнителей
      этих указаний, вся эта связка работает так, как она считает нужно им и ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +376

      RyslanZ 21 минуту назад

      Я ждал,что Егоров назначит своему подчиненному(Вилкову) красную карточку и отстранит его от судейства....Иначе это будет очередной болтовнёй судейского департамента РФС,а вилковы,ивановы,мешковы будут продолжать "гадить" на футбольном поле !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1739

      SIRIUS 2002 33 минуты назад

      Судья всегда три-два-раз...никогда не будет хорошо, судья человек-а не робот!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ушат Помоев 41 минуту назад

      Получится у Зенита стать чемпионом благодаря судьям ибо игры у них совсем нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9821

      vka1970 53 минуты назад

      А если не получится Егоров нам расскажет очередную сказку про новое исправление ситуации, про то как они работают и вновь понадеется, что у них всё получится.Всё как всегда.Главное пообещать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +741

      Чец 1 час назад

      Горбатого могила исправит, если судья идиот, то это навсегда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      radist_21 1 час назад

      Я очень хочу,чтобы эту егоровскую банду кто нибудь в утиль отправил!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2928

      InterMilLano1908 1 час назад

      Как раз успеют синит чемпионом сделать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -26485

      пьяныйхоровод > InterMilLano1908 10 минут назад

      Года идут , а ты всё деградируешь .

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