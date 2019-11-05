Егоров: «Кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки?»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал слухи о его скорой отставке.

— Если возвращаться к эпизоду с Азмуном и реакцией болельщиков: уверен, что практически никто из экспертов не говорил о том, что Сердара нужно удалять.

— Хусаинов говорил.

— Послушайте, Хусаинов судил лет 30 назад, время не стоит на месте. Я ведь уже говорил, что однажды я назначил какой-то пенальти, а потом на меня посыпались угрозы. Сын всю ночь звонил, беспокоился, он читал это все. С тех пор я запретил читать такие вещи. Можно договориться до чего угодно, у нас многие — мастера спорта в развешивании ярлыков. Футбол — футболом, но ведь нужно уважать друг друга.

— Сегодня заместитель генерального продюсера РБК написал в твиттере, что скоро в российском футболе станет на одного Егорова меньше. Вы чувствуете поддержку со стороны руководства?

— Доверие со стороны руководства чувствую. Люди говорят такие вещи... Они же не находятся внутри организации. Ну, кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки? Я — не маразматик, понимаю, о чем речь. Ну, уволят меня, будет вам другой человек на пресс-конференциях объяснять, – сказал Егоров.

Егоров занимает пост с 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

Журналист Макаров: «Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше»



