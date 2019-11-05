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  • Егоров: «Кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки?»

Егоров: «Кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки?»

5 ноября 2019, 14:48
12

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал слухи о его скорой отставке.

— Если возвращаться к эпизоду с Азмуном и реакцией болельщиков: уверен, что практически никто из экспертов не говорил о том, что Сердара нужно удалять.

— Хусаинов говорил.

— Послушайте, Хусаинов судил лет 30 назад, время не стоит на месте. Я ведь уже говорил, что однажды я назначил какой-то пенальти, а потом на меня посыпались угрозы. Сын всю ночь звонил, беспокоился, он читал это все. С тех пор я запретил читать такие вещи. Можно договориться до чего угодно, у нас многие — мастера спорта в развешивании ярлыков. Футбол — футболом, но ведь нужно уважать друг друга.

— Сегодня заместитель генерального продюсера РБК написал в твиттере, что скоро в российском футболе станет на одного Егорова меньше. Вы чувствуете поддержку со стороны руководства?

— Доверие со стороны руководства чувствую. Люди говорят такие вещи... Они же не находятся внутри организации. Ну, кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки? Я — не маразматик, понимаю, о чем речь. Ну, уволят меня, будет вам другой человек на пресс-конференциях объяснять, – сказал Егоров.

  • Егоров занимает пост с 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

Журналист Макаров: «Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше»


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Азмун Сердар Егоров Александр
Комментарии (12)
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kolyma999
1572955546
Человек точно не догоняет что он не прав.Чем дальше он несёт свою пургу,тем более всё становится очевидным для адекватных болел.Последняя фраза вообще убила.Вам это ничего не напоминает?
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acor94
1572955867
Ааа, испугался))
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ufos73
1572956665
А по моему все таки маразматик! Или им очень хорошо претворяется...
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Plyash
1572957520
Очко сузилось?
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vladimir-7
1572957661
Палату №6 Егорову освободили. Перевозку к подъезду!
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Viper for CSKA
1572957915
Самоуверенный, наглый дегенерат. Отлично соответствует качеству российского судейского корпуса, да и РФС. Нашли друг друга, как говорится.
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Dimka_Foxy
1572958304
Ну в последних словах он прав. Кто бы не обьяснялся за косяки судей, уже 50 человек там было, а воз и ныне там. Систему менять нужно.
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Snek
1572961777
Ну так значит нужен такой, который не косяки будет объяснять, а кто будет с судьями работать, чтобы этих извечных косяков не было, а с ними и всяких Вилковых.
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Каратель помойников
1572969804
просто опуевший человек,ему указывют на ошибки судьи,а он продолжает его отмазывать.видимо все там в доле
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