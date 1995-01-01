Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Егоров: «Кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки?»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал слухи о его скорой отставке.

    — Если возвращаться к эпизоду с Азмуном и реакцией болельщиков: уверен, что практически никто из экспертов не говорил о том, что Сердара нужно удалять.

    — Хусаинов говорил.

    — Послушайте, Хусаинов судил лет 30 назад, время не стоит на месте. Я ведь уже говорил, что однажды я назначил какой-то пенальти, а потом на меня посыпались угрозы. Сын всю ночь звонил, беспокоился, он читал это все. С тех пор я запретил читать такие вещи. Можно договориться до чего угодно, у нас многие — мастера спорта в развешивании ярлыков. Футбол — футболом, но ведь нужно уважать друг друга.

    — Сегодня заместитель генерального продюсера РБК написал в твиттере, что скоро в российском футболе станет на одного Егорова меньше. Вы чувствуете поддержку со стороны руководства?

    — Доверие со стороны руководства чувствую. Люди говорят такие вещи... Они же не находятся внутри организации. Ну, кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки? Я — не маразматик, понимаю, о чем речь. Ну, уволят меня, будет вам другой человек на пресс-конференциях объяснять, – сказал Егоров.

    • Егоров занимает пост с 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    Журналист Макаров: «Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше»


    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3722

      Viper for CSKA 5 минут назад

      Самоуверенный, наглый дегенерат. Отлично соответствует качеству российского судейского корпуса, да и РФС. Нашли друг друга, как говорится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10210

      vladimir-7 10 минут назад

      Палату №6 Егорову освободили. Перевозку к подъезду!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      playsh 12 минут назад

      Очко сузилось?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      bratskij 19 минут назад

      тебя уже заждались в психушке, просто ты еще этого не понял в отличии от большинства.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7374

      ufos73 26 минут назад

      А по моему все таки маразматик! Или им очень хорошо претворяется...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +833

      acor94 40 минут назад

      Ааа, испугался))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +547

      kolyma999 45 минут назад

      Человек точно не догоняет что он не прав.Чем дальше он несёт свою пургу,тем более всё становится очевидным для адекватных болел.Последняя фраза вообще убила.Вам это ничего не напоминает?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +668

      тётя ASYA > kolyma999 23 минуты назад

      "Это похороны..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21336

      gol_kak_sokol 53 минуты назад

      Скорее бы тебя уволили и назначили честного человека.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5012

      ilichkadr > gol_kak_sokol 6 минут назад

      Честных у нас не назначают, поскольку о них никто не говорит.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74352
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru