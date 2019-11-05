Журналист Макаров: «Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сегодня, 5 ноября, может быть отправлен в отставку. Такая информация есть в распоряжении РБК.

«Святая троица российского футбола Сергей Егоров-отец, Дмитрий Егоров-сын и святой дух Егоров белозубый. Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше (вроде бы)» – информирует Иван Макаров.