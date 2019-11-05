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  • Журналист Макаров: «Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше»

Журналист Макаров: «Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше»

5 ноября 2019, 07:58
25

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сегодня, 5 ноября, может быть отправлен в отставку. Такая информация есть в распоряжении РБК.

«Святая троица российского футбола Сергей Егоров-отец, Дмитрий Егоров-сын и святой дух Егоров белозубый. Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше (вроде бы)» – информирует Иван Макаров.

  • Егоров занимает пост с 2018 года.
  • Ранее функционер сам обслуживал матчи РПЛ.
  • Известно, что в сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

Источник: твиттер Ивана Макарова

Иван Макаров - заместитель главного продюсера агентства РБК. Аудитория в твиттере - более 1,4 тысячи подписчиков. На Макарова ссылается главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (25)
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Kollljan
1572932256
Вместо этого придёт другой, затем третий и т.д.
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paracetamol
1572933529
Куль толку, можно подумать кто-то лучше придет.
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Masteralex
1572933567
награда за проданный матч Зенит - ЦСКА нашла своего героя! :) #ЕгоровУходи ещё бы стало меньше на одного Вилкова, одного Мешкова, одного Еськова и одного Карасева в российском футболе и было бы вообще норм #безтридварасов
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BRO_football
1572934567
Было бы неплохо. Помню, как год назад все радовались, и я в том числе, отставке Будогосского и назначением Егорова на его место. Мечтали, что теперь-то настанет конец судейским скандалам, ведь у Александра Егорова тогда была хорошая репутация и мы все на него надеялись. Как же мы все ошибались! По прошествии некоторого времени стало видно, что уровень судейства в России не только не изменился, но даже стал хуже.
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ilichkadr
1572935314
В рамках одного поколения каждый последующий руководитель всегда был хуже предыдущего.
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Кузьмич на трибуне
1572942594
У нас судят не просто в пользу Хряков, паровозов, коней , бомжей, у нас судят в пользу тех кто может хорошо заплатить, или жестоко наказать. РЖД, Гинер, Миллер, Федун. Возможно эти представители финансовой вершины , способны повлиять на мнение арбитра. А возможно и уровень подготовки судейского штаба на столько слаб и не имеет защиты от сильных мира сего, что боится лишний раз свиснуть против Зенита или Спартака. В истории нашего футбола были случаи физической расправы с судьями прямо в судейской комнате, причём эти факты тщательно скрывались, обидчиков не наказывали , а обиженный лишался работы. Хотя по большому счёту спортивные судьи должны быть под крылом МинЮста, а не спорткомитета. Будь бы судья (не помню точно, но вроде Чеботарёв)в подчинении Ген Прокурора, вряд ли бы Н.Толстых отважился на мордобой. Не хочу бросать кирпич в сторону судей , но мне кажется они больше боятся расправы, нежели ждут поощрения за неправильно принятое решение. По идее VAR мог исключить этих вариантов ошибки арбитра. Но когда в организацию системы VAR вмешался Газпром-медиа, возникло много вопросов. И на эти вопросы трудно дать однозначный ответ.
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ufos73
1572944440
Ага вместо него будет Вилков, а помощник "на ВАРе" Мешков... Героев ждет их награда!
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derrik2000
1572945378
Судя по тому, КАК у нас в стране сейчас назначаются чиновники (все они из одной колоды), ничего хорошего от назначения нового главы не жду.
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zarsm
1572949670
Казалось бы при чем тут зенит)) Надо было в теги добавить
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zigbert
1572970170
Хотя там таких Егоровых бесчисленное множество ,снять не мешало бы.
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