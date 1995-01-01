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    Журналист Макаров: «Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сегодня, 5 ноября, может быть отправлен в отставку. Такая информация есть в распоряжении РБК.

    «Святая троица российского футбола Сергей Егоров-отец, Дмитрий Егоров-сын и святой дух Егоров белозубый. Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше (вроде бы)» – информирует Иван Макаров.

    • Егоров занимает пост с 2018 года.
    • Ранее функционер сам обслуживал матчи РПЛ.
    • Известно, что в сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    Источник: твиттер Ивана Макарова

    Иван Макаров - заместитель главного продюсера агентства РБК. Аудитория в твиттере - более 1,4 тысячи подписчиков. На Макарова ссылается главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1681

      Kollljan 9 секунд назад

      Вместо этого придёт другой, затем третий и т.д.

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