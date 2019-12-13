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Сарри: «Манчестер Сити» – мой фаворит Лиги чемпионов»

13 декабря 2019, 23:35
3

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри считает «Манчестер Сити» главным фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» – мой фаворит. Я под большим впечатлением от этой команды, и они, вероятно, в этом сезоне больше сосредоточатся на Лиге Чемпионов, а не на Премьер-лиге», – сказал Сарри.

Источник: Sky Sports
Лига чемпионов Ювентус Манчестер Сити Сарри Маурицио
Комментарии (3)
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Cules2013
1576270289
я бы не был так оптимистичен и однозначен
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portero
1576277154
МС в этом году АПЛ слил , возможно все силы надо на ЛЧ. Надо Лестеру слить сейчас, чтоб он хоть чуток Ливер напрягал.
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