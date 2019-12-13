Сарри: «Манчестер Сити» – мой фаворит Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри считает «Манчестер Сити» главным фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» – мой фаворит. Я под большим впечатлением от этой команды, и они, вероятно, в этом сезоне больше сосредоточатся на Лиге Чемпионов, а не на Премьер-лиге», – сказал Сарри.