Сарри: «Манчестер Сити» – мой фаворит Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри считает «Манчестер Сити» главным фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» – мой фаворит. Я под большим впечатлением от этой команды, и они, вероятно, в этом сезоне больше сосредоточатся на Лиге Чемпионов, а не на Премьер-лиге», – сказал Сарри.
- «Сити» выиграл группу ЛЧ с «Аталантой», «Шахтeром» и загребским «Динамо».
- В АПЛ команда занимает третье место в турнирной таблице по итогам 16 туров.
- Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 14 очков.
Источник: Sky Sports