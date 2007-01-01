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    Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

    Завершился групповой этап Лиги чемпионов.

    С первого места из своих групп в плей-офф турнира вышли «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «Лейпциг» и «Валенсия».

    Со второго места в 1/8 финала попали «Реал», «Тоттенхэм», «Аталанта», «Атлетико», «Наполи», «Боруссия» Д, «Лион» и «Челси».

    • Впервые в истории Лиги чемпионов в плей-офф вышли исключительно клуб из топ-5 чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
    • Действующим победителем турнира является «Ливерпуль».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1590

      koli4ka 1 час назад

      Ещё та заваруха на весне ждёт болел из Европы,а мы только,как всегда облизываясь-с грустью понаблюдаем...

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      Рейтинг: +137

      elessar arnor > koli4ka 1 час назад

      о, так запасайся орешками и медом, это продолжится и дальше, потому что спустя день, после глобального провала, не быол сделано никакого заявления об изменениях, все норм, возможно будут эпизодические вспышки, настрой игроков показать себя и свалить..глядишь и другие чемпы обгонят по рейтингу

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