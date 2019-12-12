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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

12 декабря 2019, 01:00
4

Завершился групповой этап Лиги чемпионов.

С первого места из своих групп в плей-офф турнира вышли «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «Лейпциг» и «Валенсия».

Со второго места в 1/8 финала попали «Реал», «Тоттенхэм», «Аталанта», «Атлетико», «Наполи», «Боруссия» Д, «Лион» и «Челси».

  • Впервые в истории Лиги чемпионов в плей-офф вышли исключительно клуб из топ-5 чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
  • Действующим победителем турнира является «Ливерпуль».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов
Комментарии (4)
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koli4ka
1576102678
Ещё та заваруха на весне ждёт болел из Европы,а мы только,как всегда облизываясь-с грустью понаблюдаем...
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eugen-han
1576122764
Одна из двух команд будет в финале ЛЧ,- это Лион или Лейпциг.
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in-9
1576137642
«ПСЖ» - «Тоттенхэм» «Бавария» - «Лион» «Манчестер Сити» - «Наполи» «Ювентус» - «Боруссия» Д «Ливерпуль» - «Атлетико» «Барселона» - «Челси» «Лейпциг» - «Реал» «Валенсия» - «Аталанта»
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