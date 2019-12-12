Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Завершился групповой этап Лиги чемпионов.
С первого места из своих групп в плей-офф турнира вышли «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «Лейпциг» и «Валенсия».
Со второго места в 1/8 финала попали «Реал», «Тоттенхэм», «Аталанта», «Атлетико», «Наполи», «Боруссия» Д, «Лион» и «Челси».
- Впервые в истории Лиги чемпионов в плей-офф вышли исключительно клуб из топ-5 чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
- Действующим победителем турнира является «Ливерпуль».
Источник: Бомбардир.ру