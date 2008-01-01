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    Сарри: «Убью игроков «Ювентуса», если они проиграют «Байеру»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в шутку сказал, что убьет своих игроков, если те проиграют «Байеру» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «У «Ювентуса» есть привилегия играть в Лиге чемпионов. Я жду от матча с «Байером» сконцентрированного выступления. Результат может отойти на второй план. Главное, чтобы мои футболисты показали качественную игру.

    У меня действующая серия из 21 матча в еврокубках без поражений. Я где-то читал, что самая длинная подобная серия составляет 22 игры. Так что если игроки «Ювентуса» завтра проиграют «Байеру», я убью их», – сказал Сарри.

    • «Ювентус» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 13 очков в пяти матчах группы D.
    • Матч «Байер» – «Ювентус» состоится 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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