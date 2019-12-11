Сарри: «Убью игроков «Ювентуса», если они проиграют «Байеру»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в шутку сказал, что убьет своих игроков, если те проиграют «Байеру» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«У «Ювентуса» есть привилегия играть в Лиге чемпионов. Я жду от матча с «Байером» сконцентрированного выступления. Результат может отойти на второй план. Главное, чтобы мои футболисты показали качественную игру.

У меня действующая серия из 21 матча в еврокубках без поражений. Я где-то читал, что самая длинная подобная серия составляет 22 игры. Так что если игроки «Ювентуса» завтра проиграют «Байеру», я убью их», – сказал Сарри.