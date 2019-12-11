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  • Сарри: «Убью игроков «Ювентуса», если они проиграют «Байеру»

Сарри: «Убью игроков «Ювентуса», если они проиграют «Байеру»

11 декабря 2019, 08:48
7

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в шутку сказал, что убьет своих игроков, если те проиграют «Байеру» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«У «Ювентуса» есть привилегия играть в Лиге чемпионов. Я жду от матча с «Байером» сконцентрированного выступления. Результат может отойти на второй план. Главное, чтобы мои футболисты показали качественную игру.

У меня действующая серия из 21 матча в еврокубках без поражений. Я где-то читал, что самая длинная подобная серия составляет 22 игры. Так что если игроки «Ювентуса» завтра проиграют «Байеру», я убью их», – сказал Сарри.

  • «Ювентус» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 13 очков в пяти матчах группы D.
  • Матч «Байер» – «Ювентус» состоится 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Италия. Серия А Ювентус Байер Сарри Маурицио
Комментарии (7)
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Viper for CSKA
1576045149
Ни игры нормальной, ни выдающихся результатов, зато серия есть. Байер, покажи, пожалуйста, свой лучший футбол, как в последних двух матчах. С Баварией и Шальке. Пора уже освободить Ювентус от этого кадра. Смотреть больно.
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Dizayner
1576045195
убивай не убивай, сольют по-любому, чтобы не пустить в плейофф симеоне с его яйцами))
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Decorhome
1576046452
Хороший настрой
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ulimulik
1576048023
вой биляяя!!!
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Muhametshin
1576054553
Как команда юве слаб, но у них лучшие в мире исполнители по этому наказать их сложно будет.
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ARSteven89
1576055701
Что лепит этот вечно второй, его и в команде-то не уважают. Он на деле проиграл Криштиану борьбу за доверие игроков. В крайнем матче с Лацио убрал лидера команды Дибалу, а не очевидно уставшего КриРо, когда нужно отыгрываться и что получил, ещё один гол лациале в концовке.
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Proker
1576072534
Скорее сам сдохнешь от курение)
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