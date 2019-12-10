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Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Наполи» победили и вышли в плей-офф

10 декабря 2019, 22:45
6

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» всухую победил в Австрии. Мячи забили Наби Кейта и Мохамед Салах. Англичане, равно как и «Наполи», вышли в плей-офф.

Неаполитанцы дома победили «Генк». Хет-трик записал на свой счет польский нападающий Аркадиуш Милик.

Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур

Зальцбург (Австрия) – Ливерпуль (Англия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кейта, 57; 0:2 – Салах, 58.

Наполи (Италия) – Генк (Бельгия) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Милик, 3; 2:0 – Милик, 26; 3:0 – Милик, 38 (с пенальти); 4:0 – Мертенс, 75 (с пенальти).

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Наполи Зальцбург Генк
Комментарии (6)
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DeStar
1576011425
жаль, ред бул оз не занес.. а наиграли на 1-2 гола точно. Круто ,что есть такой клуб ,который в скоростях. пожалуй, не уступает ливерпулю, а в первом тайме даже превосходил в этом компоненте ливерпуль, который как по мне один из самых быстрых клубов мира) ред бул должен одной ногой ЛЕ брать, и условный мю выносить по 5-0
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kliker
1576015859
Какой крутой гол Салаха с нулевого угла!
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