«Спартак»: «Результаты «Спартака-2» вызвали обеспокоенность совета директоров»

Состоялось заседание совета директоров «Спартака». В частности, функционеры изучили результаты выступающего в ФНЛ «Спартака-2».

«Совет директоров признал положительными итоги работы Академии имени Ф. Ф.Черенкова и молодежной команды под руководством Алексея Лунина.

Результаты, которые демонстрирует «Спартак-2» в текущем розыгрыше ФНЛ, напротив, вызвали обеспокоенность. В весенней части сезона их необходимо улучшить, чтобы команда смогла сохранить прописку в лиге», – информирует пресс-служба «Спартака».