«Спартак»: «Результаты «Спартака-2» вызвали обеспокоенность совета директоров»

Очередное свидетельство идиотизма руководителей клуба. Или они смеются над болельщиками (нами), или они просто неадекватные! Маразм!!!
Состоялось заседание совета директоров «Спартака». В частности, функционеры изучили результаты выступающего в ФНЛ «Спартака-2».
«Совет директоров признал положительными итоги работы Академии имени Ф. Ф.Черенкова и молодежной команды под руководством Алексея Лунина.
Результаты, которые демонстрирует «Спартак-2» в текущем розыгрыше ФНЛ, напротив, вызвали обеспокоенность. В весенней части сезона их необходимо улучшить, чтобы команда смогла сохранить прописку в лиге», – информирует пресс-служба «Спартака».
- Спартаковцы в ФНЛ идут в зоне вылета.
- Команду тренирует Виктор Булатов.
- Первенство ФНЛ возобновится в марте.