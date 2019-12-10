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  • «Спартак»: «Результаты «Спартака-2» вызвали обеспокоенность совета директоров»

«Спартак»: «Результаты «Спартака-2» вызвали обеспокоенность совета директоров»

10 декабря 2019, 20:37
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Состоялось заседание совета директоров «Спартака». В частности, функционеры изучили результаты выступающего в ФНЛ «Спартака-2».

«Совет директоров признал положительными итоги работы Академии имени Ф. Ф.Черенкова и молодежной команды под руководством Алексея Лунина.

Результаты, которые демонстрирует «Спартак-2» в текущем розыгрыше ФНЛ, напротив, вызвали обеспокоенность. В весенней части сезона их необходимо улучшить, чтобы команда смогла сохранить прописку в лиге», – информирует пресс-служба «Спартака».

  • Спартаковцы в ФНЛ идут в зоне вылета.
  • Команду тренирует Виктор Булатов.
  • Первенство ФНЛ возобновится в марте.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2
Комментарии (7)
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МЯСО87
1576002685
А основная команда не смущает?
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апоголлл
1576003150
пи...ц,основа в стыки доигралась,а они обеспокоенны второй командой,цирк.
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SLADE2019
1576005301
Очередное свидетельство идиотизма руководителей клуба. Или они смеются над болельщиками (нами), или они просто неадекватные! Маразм!!!
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piligrim1986
1576037953
а типа в Спартаке основном все норм?)))
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