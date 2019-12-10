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    «Спартак»: «Результаты «Спартака-2» вызвали обеспокоенность совета директоров»

    Состоялось заседание совета директоров «Спартака». В частности, функционеры изучили результаты выступающего в ФНЛ «Спартака-2».

    «Совет директоров признал положительными итоги работы Академии имени Ф. Ф.Черенкова и молодежной команды под руководством Алексея Лунина.

    Результаты, которые демонстрирует «Спартак-2» в текущем розыгрыше ФНЛ, напротив, вызвали обеспокоенность. В весенней части сезона их необходимо улучшить, чтобы команда смогла сохранить прописку в лиге», – информирует пресс-служба «Спартака».

    • Спартаковцы в ФНЛ идут в зоне вылета.
    • Команду тренирует Виктор Булатов.
    • Первенство ФНЛ возобновится в марте.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +89

      SLADE2019 3 минуты назад

      Очередное свидетельство идиотизма руководителей клуба. Или они смеются над болельщиками (нами), или они просто неадекватные! Маразм!!!

      0
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      Рейтинг: +739

      апоголлл 39 минут назад

      пи...ц,основа в стыки доигралась,а они обеспокоенны второй командой,цирк.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1392

      МЯСО87 47 минут назад

      А основная команда не смущает?

      2
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      Рейтинг: +1064

      alarm 59 минут назад

      скоро в фнл их сменит основной состав)

      -1
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