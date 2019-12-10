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    Сычев объявил о завершении карьеры

    Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев завершил карьеру игрока.

    «Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних – это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства.

    Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается.

    Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался – за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды – лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам – вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня!

    И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаемся на связи. Ваш Дмитрий Сычев», – написал он в своем инстаграме.

    • Сычев сыграл за «Локомотив» 255 матчей, забил 85 голов, отдал 35 голевых передач.
    • Также он выступал за «Марсель», «Окжетпес», «Спартак», нижегородскую «Волгу», «Динамо» Минск.
    • За сборную России форвард провел 47 матчей, забил 15 голов.
    • В начале декабря 36-летний Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни одного матча.

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    Источник: инстаграм Дмитрия Сычева

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2057

      Derzkiy1 11 минут назад

      По сути он давно закончил карьеру ...

      0
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      Рейтинг: +4306

      серега кашин 34 минуты назад

      а фактически он давно не играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1062

      alarm 36 минут назад

      он играл??

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Паровоз 88 43 минуты назад

      Сычёв - Легенда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4481

      Lester84 1 час назад

      Это просто формальность. Он уже давно с профессиональным футболом закончил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      G.P. 1 час назад

      Эх. Жаль. Такой талантище был. После возвращения из Марселя в Локо был лучшим в РПЛ. Потом была тяжелая травма, неудачные эксперименты Бышовца, и как-то угас постепенно.

      В любом случае пара Сычёв-Лоськов - это огонь.

      Удачи в дальнейших планах.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      Baggio1986 > G.P. 2 минуты назад

      Лучшим он был и до Марселя в течении сезона,оправдывал слово форвард.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      elessar arnor 1 час назад

      не забуду ту рекламу пепси..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7909

      parevg 1 час назад

      Спасибо Дмитрий, я навсегда запомню вашу с Лоськовым совместную игру.

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      Ответить
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      Рейтинг: +11487

      Garrincha58 1 час назад

      типичная не удавшаяся карьера, может тоже на Матч пригласят

      0
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      Рейтинг: +1023

      Romantic2010 > Garrincha58 1 час назад

      а что для тебя удавшаяся? ОН в России выиграл всё....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1264

      Decorhome 1 час назад

      Удачи. Как то все быстро получилось

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