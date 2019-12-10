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Сычев объявил о завершении карьеры

10 декабря 2019, 15:27
20

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев завершил карьеру игрока.

«Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних – это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства.

Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается.

Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался – за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды – лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам – вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня!

И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаемся на связи. Ваш Дмитрий Сычев», – написал он в своем инстаграме.

  • Сычев сыграл за «Локомотив» 255 матчей, забил 85 голов, отдал 35 голевых передач.
  • Также он выступал за «Марсель», «Окжетпес», «Спартак», нижегородскую «Волгу», «Динамо» Минск.
  • За сборную России форвард провел 47 матчей, забил 15 голов.
  • В начале декабря 36-летний Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни одного матча.

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Источник: инстаграм Дмитрия Сычева
Россия. Премьер-лига Локомотив Сычев Дмитрий
Комментарии (20)
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Decorhome
1575981709
Удачи. Как то все быстро получилось
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Garrincha58
1575981880
типичная не удавшаяся карьера, может тоже на Матч пригласят
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G.P.
1575982607
Эх. Жаль. Такой талантище был. После возвращения из Марселя в Локо был лучшим в РПЛ. Потом была тяжелая травма, неудачные эксперименты Бышовца, и как-то угас постепенно. В любом случае пара Сычёв-Лоськов - это огонь. Удачи в дальнейших планах.
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Lester84
1575983167
Это просто формальность. Он уже давно с профессиональным футболом закончил
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Паровоз 88
1575984270
Сычёв - Легенда.
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Derzkiy1
1575986206
По сути он давно закончил карьеру ...
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Vratarь
1575987199
Мог больше, но его поколение открыло времена ленивых талантов.
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bolel58
1575993691
А карьера то была?
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омск55
1575994320
Отмучился давно пора
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Фан666
1575997448
Долго мучался
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