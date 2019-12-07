Каррера посетил матч АЕКа в чемпионате Греции

В матче 13-го тура чемпионата Греции АЕК принимает на своем поле «Панионис» (2:0, второй тайм).

По информации источника, встречу посетил бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, о ближайшем назначении которого в АЕК должны объявить в ближайшее время.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого .

. Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».

Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе