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Каррера посетил матч АЕКа в чемпионате Греции

7 декабря 2019, 21:39
1

В матче 13-го тура чемпионата Греции АЕК принимает на своем поле «Панионис» (2:0, второй тайм).

По информации источника, встречу посетил бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, о ближайшем назначении которого в АЕК должны объявить в ближайшее время.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе

Источник: твиттер NovaSports
Греция. Суперлига АЕК Каррера Массимо
Комментарии (1)
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vladimir-7
1575785577
Ну вот, посмотрел на команду и теперь хоть узнал куда переходит.
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