Каррера посетил матч АЕКа в чемпионате Греции

В матче 13-го тура чемпионата Греции АЕК принимает на своем поле «Панионис» (2:0, второй тайм).
По информации источника, встречу посетил бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, о ближайшем назначении которого в АЕК должны объявить в ближайшее время.
Τα πρώτα πλάνα του Μάσιμο Καρέρα στη NOVA https://t.co/6qBfRYRgwq— Novasports (@novasportsgr) December 7, 2019
Δείτε εδώ τον νέο προπονητή της ΑΕΚ να παρακολουθεί
το παιχνίδι ΑΕΚ-Πανιώνιος στο ΟΑΚΑ#AEKFC pic.twitter.com/ZZTKfTdGsL
- Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого.
- Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе