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    Каррера посетил матч АЕКа в чемпионате Греции

    В матче 13-го тура чемпионата Греции АЕК принимает на своем поле «Панионис» (2:0, второй тайм).

    По информации источника, встречу посетил бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, о ближайшем назначении которого в АЕК должны объявить в ближайшее время.

    Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе

    Источник: твиттер NovaSports

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