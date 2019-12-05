«Бизнес Online»: АЕК утратил интерес к Слуцкому и назначит другого тренера

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не возглавит АЕК.

Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на технического директора афинского клуба Илью Ивича, принято решение отказаться от приглашения россиянина.

АЕК ждал ответа от Слуцкого в ближайшие дни, но тренер не был готов возглавить команду сразу после ухода из «Витесса».

В связи с этим в клубе решили выбрать другого специалиста, о назначении которого объявят в скором времени.

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что Слуцкий рассматривает другие варианты трудоустройства в Европе.