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  • «Бизнес Online»: АЕК утратил интерес к Слуцкому и назначит другого тренера

«Бизнес Online»: АЕК утратил интерес к Слуцкому и назначит другого тренера

5 декабря 2019, 23:00
6

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не возглавит АЕК.

Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на технического директора афинского клуба Илью Ивича, принято решение отказаться от приглашения россиянина.

АЕК ждал ответа от Слуцкого в ближайшие дни, но тренер не был готов возглавить команду сразу после ухода из «Витесса».

В связи с этим в клубе решили выбрать другого специалиста, о назначении которого объявят в скором времени.

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что Слуцкий рассматривает другие варианты трудоустройства в Европе.

Источник: «Бизнес Online»
Греция. Суперлига АЕК Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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fhnv
1575576369
Лёня забухал ))
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Из Твери Леха
1575583303
Может на Украину? Цэ Европа же...
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Hektor 84
1575584591
Скоро в конюшне место тренера освободится.
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Я - легенда
1575658270
Ну, Слуцкого тоже можно понять. Только расстался с одним клубом. Надо взять паузу, разгрузиться психологически.
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житель СПб
1576401386
Ну что за бред пишут! Не утратил интерес клуб, а получил отказ - это же совершенно разные вещи! И я Слуцкого хорошо понимаю - он порядочный человек, и бросаться даже в хороший клуб (лучше Витесса!) в состоянии психологического истощения не стал. Пусть отдохнет. А клубу нужно было быстрое решение, пожарное исправление ситуации. Каррера взялся, молодец, пока все у него хорошо.
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